Депутаты предложили процедуру принятия временного гражданства РФ

В Государственную думу внесли законопроект «О временном гражданстве Российской Федерации».

Суть инициативы заключается в возможности оперативного получения и отказа от гражданства. Такое нововведение позволит избежать ситуации с дефицитом кадров на рынке труда, а вступившим в подданство оперативно реагировать на изменение политической обстановки.

– Мы ни в коем случае не должны отказываться от новых россиян, и не важно, откуда они к нам прибывают – из Швейцарии или Таджикистана. В то же время у нас есть опасения, что в ближайшее время бюрократический прирост населения может приостановиться. Ратовали за такую норму и работодатели. Им это позволит действовать в правовом поле, трудоустраивая уже не иностранных граждан, а граждан РФ, – пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По словам депутата, новый механизм призван в будущем заменить существующий институт патентов и поможет «временным гражданам» в момент нахождения на территории РФ пользоваться теми же правами, что и постоянные россияне.

– Мы предлагаем по желанию получать такой документ прямо при въезде, ровно как и прерывать гражданство при выезде. Останутся и стандартные 90 дней, которые можно пребывать в России без оформления дополнительного статуса, будут функционировать и институты вида на жительство и политического убежища, – резюмировал парламентарий.

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