Цикличная система как самый свежий тренд ухода: секреты безупречной, без пятен и морщин кожи

Skin Cycling — новейшая схема ухода за кожей лица, которая разработана для улучшения ее текстуры, внутреннего и внешнего здоровья. Эта тенденция представляет собой четырехдневный процесс, направленный на укрепление кожного барьера и восстановление всех слоев, избавления от морщин, выравнивания тона лица и т. д. Цикл Skin Cycling был разработан дерматологом из Нью-Йорка Уитни Бове. Однако она отмечает, что схема подойдет не всем.

Что такое цикличность

Хороший уход за кожей — это правильный уход. Удаление макияжа и нанесение любимых продуктов после долгого дня становится рутиной, но и этого недостаточно. Уход за кожей может быть сложной задачей, когда трудно понять, что хорошо, а что плохо именно для вашего типа. А Skin Cycling — это тенденция, которая становится все более популярной в социальных сетях, поскольку является эффективным способом омоложения.

Цикличность — это процесс регенерации. То есть, клетки рождаются в нижних слоях кожи, затем, постепенно разрастаясь, приближаются к верхним и отмирают, достигая поверхности и уступая свое место новым.

Skin Cycling и влияние на типы кожи

Уитни Бове пишет, что человек с любым типом кожи может извлечь свою выгоду из этой схемы ухода. Тем не менее важно знать, что разным людям потребуются различные циклы этой терапии, что зависит непосредственно от имеющихся проблем. Например, если у вас имеется склонность к акне или чрезмерной жирности, стоит пропустить, этап использования ретиноидов, выполнив цикл в течение трех дней. Также с осторожностью к некоторым веществам стоит относиться в том случае, если вы страдаете от экземы или розацеа.

Пошаговое руководство

Цикличная схема ухода способствует расслаблению кожи. В течение четырех вечеров происходят различные процессы, которые в конечном итоге помогают восстановить и улучшить внешний вид кожи.

Первый вечер: тщательное очищение

Каждый шаг этой терапии начинается типично, то есть, с тщательной очистки кожного покрова, даже если вы не наносили декоративную косметику. Используйте очищающее средство, к которому уже привыкли, чтобы очистить поры и удалить омертвевшие частички кожи.

Второй вечер: обновление

Пилинг способствует более тщательному удалению мертвых клеток с поверхности кожи, что обеспечит качественный результат от терапии. После очищения кожи осушите ее, чтобы не осталось воды. Возьмите скраб, который у вас есть. Обратите внимание, что он может содержать различные активные вещества: салициловые, молочные, гликолевые и другие. Каждый тип эксфолианта предназначен для достижения различных целей, начиная с борьбы с акне и заканчивая осветлением кожи. Поэтому важно найти для себя правильный скраб. По завершении процедуры нанесите увлажняющий крем для лица.

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Третий вечер: увлажнение

После очищения на третий вечер даем коже отдых. Нанесите увлажняющий крем, который используете обычно. Рекомендуется, чтобы он был без отдушек, содержал глицерин, церамиды или гиалуроновую кислоту.

Четвертый вечер: снова очищение

На этот раз с использованием ретинола. Это класс продуктов по уходу за кожей, которые содержат ретиноевую кислоту и доступны без рецепта. Ретинол стимулирует выработку коллагена и обновление клеток, что, в свою очередь, поможет уменьшить проявление морщин и вылечить кожные заболевания, как акне и псориаз. Перед нанесением обязательно нужно высушить кожу, так как взаимодействие с водой ретинола может привести к раздражению.

Последующие действия: восстановление

Настало время восстановления. Важно использовать продукты, которые питают кожу и содержат ингредиенты, укрепляющие кожный барьер. Выбирайте то, что имеет в составе сквалан или гиалуроновую кислоту, которые успокаивают и питают кожу.

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Мнение российского специалиста

Врач-косметолог Юлия Пярн скептически относится к этому новому тренду в уходе за кожей лица. Она отмечает, что Skin Cycling — это обычные рекомендации, объединенные в один метод. Однако Юлия признает, что использование ограниченного количества средств пойдет только на пользу, так как это лучше, чем хаотично использовать 20-30 баночек с разными продуктами и в конце концов запутаться в них.

Что не понравилось российскому косметологу в схеме Бове? Юлия отмечает, что Skin Cycling подходит не всем, и отнестись к этому нужно серьезно. Например, ретиноиды — одни из самых раздражающих веществ для кожи. Но Бове не указывает, при каких обстоятельствах их нельзя использовать, а также не обращает внимание на тип кожи и ее особенности. Ретиноиды могут нанести вред при таком заболевании, как розацеа, а также людям, проживающим в регионах с активным солнцем.

Теперь что касается очищающих средств. В схеме не отмечено, что при жирной себорее и комбинированном типе не подойдут молочко и эмульсии, а также то, что кожу нужно обезжирить перед использованием ретиноидов. Да и скрабы, по мнению Юлии, приносят больше вреда, чем пользы.

В целом новая тенденция по уходу с интересным названием Skin Cycling имеет право на жизнь, однако требует доработок. При самостоятельно использовании внимательно ознакомьтесь с показаниями и противопоказаниями использования определенных веществ, чтобы не навредить себе.