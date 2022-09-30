Грушевый смузи и овсяные блинчики с корицей: 13 идей для вкусного, полезного и уютного осеннего завтрака

Полезный и питательный завтрак имеет очень важное значение для здоровья. Однако, поиск новых и креативных идей для завтрака может стать самой настоящей проблемой.

Есть несколько хороших идей осенних блюд, которые помогут насытиться и наполнить организм полезными и питательными веществами. В некоторых рецептах есть сезонные продукты, такие как кабачки, тыква, корица. Другие же блюда можно очень быстро и просто приготовить.

Вот несколько интересных и вкусных блюд, которые отлично подойдут для завтрака осенью.

Веганский смузи из тыквы

Тыква является вкусным осеним овощем, из которого можно приготовить множество осенних блюд и напитков.

Отличной идеей будет веганский и палео смузи. Это очень хороший способ начать свой день и получить дополнительные преимущества для здоровья.

Грушевый смузи с овсянкой и кардамоном

Когда дело доходит до осенних продуктов многие люди сразу думают о яблоках. Однако, не стоит забывать и о сочных грушах.

Смузи из груш и кардамона можно достаточно просто приготовить и он обладает невероятным вкусом.

Смузи из чая и овсянки

Если нравится пить чай по утрам, то такой смузи точно придется по вкусу. Этот напиток согревает, питает и дополнительно бодрит.

Для приготовления такого смузи используется только чай, вода, овсянка и банан. Можно сочетать напиток с источником белка, например, таким как греческий йогурт или нежирная куриная колбаса.

Французские тосты

Комбинация вкуса ванили и бурбона идеально подходит для создания теплой и уютной осенней атмосферы.

Это блюдо просто великолепно, так как в нем относительно низкое содержание сахара по сравнению со многими другими стандартными вариантами завтраков.

Острое тыквенное парфе

Многослойное парфе является отличным способом насладиться своими любимыми осенними ароматами.

Можно приготовить такое блюдо заранее, чтобы затем перекусить в течение недели.

Йогуртовое парфе с фруктами

Классическое йогуртовое парфе является отличным десертом, так как в нем немного сахара и при этом большое количество питательных веществ.

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Парфе можно приготовить так, как больше всего нравится, сочетая различные осенние вкусы.

Банановый хлеб

Выпечка хлеба является одним из самых лучших способов проникнуться осенней атмосферой.

Этот вариант выпечки довольно просто приготовить и он получается очень вкусным. Для полноценного завтрака стоит сочетать его с источником белка.

Кокосово-тыквенный смузи

Сочетание тыквы и кокоса является просто удивительной и довольно интересной комбинацией.

Такой напиток поможет обеспечить организм полезной клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

Колбаса и грибная фриттата

Теплая и вкусная фриттата в сочетании с колбасой, грибами и другими овощами позволит сделать завтрак просто идеальным. Это отличное блюдо для осенних дней.

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Блинчики из овсянки с яблоками и корицей (главное фото)

Блинчики являются простым и приятным способом начать свой день. Благодаря использованию овсянки, наполненной клетчаткой, это блюдо обладает высокой питательной ценностью. Яблоки с корицей придают ему осенние нотки.

Тыква с сельдереем

Это очень полезное и питательное блюдо, которое отлично подойдет даже тем, кто на диете.

В качестве основного продукта используется мускатная тыква. Можно добавить желаемые ингредиенты и наслаждаться невероятным вкусом.

Здоровая пицца

Можно достаточно просто и быстро приготовить простые небольшие пиццы на завтрак и брать их с собой на работу и учебу.

Важно использовать полезные и питательные ингредиенты. Это отличный вариант для всей семьи. В качестве основы можно использовать не тесто, а овощи для получения еще большей пользы.

Смузи с морковью

Морковь является еще одним хорошим осенним продуктом. В его составе содержится множество различных полезных и питательных веществ. Можно приготовить смузи из этого овоща и он станет отличным блюдом для завтрака.

Для дополнительного белка и полезных жиров стоит добавить семена льна или чиа. Также при желании можно использовать как коровье, так и растительное молоко или даже воду.

Многие из этих блюд хорошо подойдут для перекуса во второй половине дня. Все это очень полезно и вкусно и отлично подойдет на завтрак. После такого перекуса можно чувствовать себя максимально уютно и сыто вплоть до обеда.