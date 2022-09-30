 

Наживающаяся на разбитых семьях Бородина слегла: врачи не могут поставить диагноз

30.09.2022, 14:43, Разное
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Телеведущая и
мама двоих дочерей Ксения Бородина оказалась в больнице. Ведущая рассказала,
что на несколько дней слегка, ведь мучают сильные головные боли. Бородина делится,
что уже устала от постоянного дискомфорта и начинает решать проблему. Первый
шаг звезды — сходить на МРТ шейного отдела. Предварительно невролог назвала
причиной боли проблемы в спине.

На следующий день
Ксения Бородина раскрыла тему подробнее. По ее словам, врачи не могут поставить
ей точный диагноз. Она посетила двух остеопатов и невролога, но головная боль
не уходит. Лекарства, которые ей прописали, вызывают у телеведущей тревожность
и повышают давление. С такими побочными эффектами Бородина не готова мириться.

Подписчики поддерживают
Ксению, но не устают напоминать — в блоге стало слишком много рекламы. Напомним,
что недавно Ксения Бородина анонсировала продажу своего курса. В нем она
предлагает одиноким женщинам оправиться после развода, стать уверенными в себе
и отпустить бывшего мужа.

Не всем поклонникам
понравилось начинание телеведущей. Многие откровенно раскритиковали проект,
указав, что наживающаяся на разбитых семьях Бородина просто хочет заработать деньги.
Сама Ксения считает, что ее опыт поможет другим женщинам пережить сложный
период.


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