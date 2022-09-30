Песенка спета: обплеванная Варум ответила на вопрос о бегстве в США

Заслуженная артистка России Анжелика Варум довольно бурно

отреагировала на происходящие в мире политические события. После критических

заявлений в социальных сетях певица на длительное время пропала из виду. Она

практически не появлялась на светских мероприятиях.

Ее супруг, не менее популярный российский музыкант Леонид

Агутин, напротив, решил хранить молчание до конца. По итогу недовольная публика

оплевала из обоих. Граждане требовали от певица то разъяснений, то извинений. А

исполнителя хита “Босоногий мальчик” призывали наконец-то

определиться, кого он поддерживает: жену или государство.

Вероятно, уставшая от нападок в свой адрес, Анжелика Варум

наконец-то поставила точку в этой истории. Поклонники подозревали, что они с

супругам сбегут из России в США, взяв пример у коллег по цеху. Не секрет, что

наследница звездной семейки проживает именно в Америке.

В итоге певица закрыла вопрос о переезде выступлением в

столице России. Она просто вышла и спела свои песни. Выступление супруги

Леонида Агутина в одном из московских пабов пришлось фанатам по душе – виде

разлетелись по социальным сетям.

Анжелика Варум встретилась со своими поклонниками впервые за

последние полгода. Сами они пишут в соцсетях, что подпевали любимой

исполнительнице хором.