 

Дэвид Бекхэм сделал выговор сыну Бруклину из-за “драмы в СМИ” вокруг невестки Николы Пельтц

30.09.2022, 14:15, Разное
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Похоже, Дэвид Бекхэм не в восторге от драмы, которая разворачивается вокруг его семьи на страницах таблоидов. Он долгое время хранил молчание, но в разговоре с друзьями признался, что его не устраивает, что супруга Виктория публично обсуждает свои разногласия с невесткой Николой Пельтц, а крайним он считает сына Бруклина. По мнению отца, молодому человеку следовало бы вмешаться и остановить безумие — об этом изданию Daily Mail сообщил инсайдер, близкий к Бекхэмам. 

Он сделал ему выговор и сказал: “Мы в нашей семье так не поступаем — и ты об этом знаешь. Что будет дальше, зависит от вас, но с драмой покончено”, – поделился источник.

Бруклин, Виктория и Дэвид Бекхэм

Неделей ранее Виктория Бекхэм выступила с заявлением, что Никола провоцирует слухи об их вражде. Напомним, что более месяца назад супруга старшего сына Бекхэмов дала интервью глянцу, в котором объяснила, почему не надела подвенечное платье бренда Victoria Beckham на свадьбу и намекнула, что во время церемонии свекровь ее игнорировала.

Отметим, что семейство Бекхэмов преследует чреда неприятных слухов. Например, буквально на днях Виктория свела татуировку с инициалами Дэвида, чем моментально спровоцировала домыслы о разводе. 


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