 

Джессика Симпсон рассказала, как похудела на 45 килограмм

30.09.2022, 14:15, Разное
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42-летняя американская певица Джессика Симпсон в последнее время восхищает своих поклонников и просто интернет-пользователей своим преображением – в рекордные сроки она похудела на несколько десятков килограмм. В свежем интервью порталу Extra она подробно рассказала, каким образом 3 года назад сбросила 45 килограмм. По словам артистки, когда вес дошел до критической точки, она обратилась к диетологу.  

Я пошла к диетологу и стала менять свои пищевые привычки, – сказала Симпсон. 

Певица подчеркнула, что с тех пор, как сбросила вес, чувствует себя гораздо более здоровой и энергичной.   

На самом деле я чувствую себя моложе, – призналась она. – У меня гораздо больше энергии, и да, я, наконец, могу носить всю одежду, что есть в моем гардеробе.  

Стоит отметить, что, сильно похудев, Симпсон стала регулярно публиковать в своем микроблоге откровенные фото, на которых позирует в крошечных бикини. Напомним, что у певицы трое детей – 10-летний Максвелл, 9-летний Эйс и 3-летняя Берди – которых она растит в браке с супругом Эриком Джонсоном.


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