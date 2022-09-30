Джессика Симпсон рассказала, как похудела на 45 килограмм

42-летняя американская певица Джессика Симпсон в последнее время восхищает своих поклонников и просто интернет-пользователей своим преображением – в рекордные сроки она похудела на несколько десятков килограмм. В свежем интервью порталу Extra она подробно рассказала, каким образом 3 года назад сбросила 45 килограмм. По словам артистки, когда вес дошел до критической точки, она обратилась к диетологу.

Я пошла к диетологу и стала менять свои пищевые привычки, – сказала Симпсон.

Певица подчеркнула, что с тех пор, как сбросила вес, чувствует себя гораздо более здоровой и энергичной.

На самом деле я чувствую себя моложе, – призналась она. – У меня гораздо больше энергии, и да, я, наконец, могу носить всю одежду, что есть в моем гардеробе.

Стоит отметить, что, сильно похудев, Симпсон стала регулярно публиковать в своем микроблоге откровенные фото, на которых позирует в крошечных бикини. Напомним, что у певицы трое детей – 10-летний Максвелл, 9-летний Эйс и 3-летняя Берди – которых она растит в браке с супругом Эриком Джонсоном.