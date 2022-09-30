 

France info – «никогда не видел такой некомпетентности» — эксперты раскритиковали бюджетную политику Лиз Трасс

30.09.2022, 13:40, Разное
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Правительство Великобритании во главе с новым премьер-министром Лиз Трасс намерено сократить налоги для богатых британцев, рискуя обострить социальное неравенство, рассказывает France info. Такие меры, заставившие экспертов усомниться в компетентности властей, уже подтолкнули некоторые банки ограничить кредитные предложения и повысить процентную ставку.


AP

В пятницу, когда новый премьер-министр Лиз Трасс представила свою бюджетную политику, правительство Великобритании обещало сократить налоги по крайней мере на €50 млрд, пишет France info. Для всех британцев, которые зарабатывают свыше €170 тыс. в год, исчезнет верхняя налоговая ставка на прибыль, а также налог на операции с дорогостоящей недвижимостью. Однако вместе с тем власти не предоставили никаких объяснений, как они будут компенсировать отсутствие этих денег в государственном бюджете.

Заявление правительства сразу вызвало резкую реакцию и даже обеспокоило Международный валютный фонд, рассказывает издание. Он потребовал «пересмотреть» принятые меры, в противном случае, «скорее всего, обострится (социальное. — ИноТВ) неравенство». В то же время финансовые рынки рухнули, как и фунт стерлинга. После первой автоматической реакции на бирже Банк Англии объявил о том, что в следующем месяце может существенно поднять процентную ставку, в результате чего как частным лицам, так и компаниям, возможно, придётся брать гораздо менее выгодные кредиты.

Многие депутаты обеспокоены такой перспективой. Так, представитель парламентского большинства Роджер Гейл в эфире ITV News заявил: «Если это произойдёт, у нас может случиться шторм». «К сожалению, я достаточно стар, чтобы помнить о последнем финансовом крахе, — заметил политик. — Люди приходили ко мне в слезах. Они теряли дома, компании. Я не хочу снова это увидеть».

Уже сейчас многие британские банки приняли решение ограничить кредитные предложения, а Nationwide Building Society в качестве профилактической меры уже повысил свою ставку. Таким образом, новые инвестиции оказываются автоматически заморожены.

Заявления британских властей подверглись критике и даже вызвали негодование у некоторых экспертов, отмечает France info. «Я такого никогда не видел! — возмущается профессор экономики Дэвид Бланчфлауэр. — Я работаю в сфере экономики уже 50 лет. Я пережил мировой экономический кризис и никогда не видел такой некомпетентности». 


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