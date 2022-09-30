Бывший премьер Польши – следующая зима для Европы будет куда сложнее этой

В этом зимнем сезоне Европе газа хватит, ЕС хорошо подготовлен к отопительному сезону. Сложностей стоит ожидать, однако, следующей зимой, ведь летом не будет уже никакого газа из России, считает евродепутат, бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек. В беседе с Gazeta Prawna он призывает делать ставку на экономию энергии и программу «Зелёный пакт для Европы».



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Вскоре по газопроводу Baltic Pipe газ будет поступать в Польшу. Занятно то, что ещё 20 лет назад Варшава выступала инициатором строительства такого газопровода из Норвегии. «Эта возможность была безвозвратно утрачена. Газовым хабом скорее стала Германия, а мы, несмотря на Baltic Pipe, такую роль, скорее всего, уже играть не будем. Страны нашего региона нашли себе другие источники снабжения. Тем не менее нет смысла плакать над пролитым молоком», — заявил в интервью Gazeta Prawna евродепутат, бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек.

Одновременно политик указал, что 20 лет назад Польша ещё не была в ЕС, следовательно, и о сотнях миллионов евро, которые пошли на строительство Baltic Pipe, ей мечтать не приходилось.

На вопрос издания о том, хватит ли газа на зиму, он ответил: «В этом сезоне Европа в целом в безопасности. Об этом свидетельствуют заполненные газохранилища, хотя имеются некоторые проблемы с распределением… Однако в целом ЕС приступает к отопительному сезону хорошо подготовленным». Одновременно он указал на польскую проблему нехватки угля, так как несколько миллионов польских граждан топят именно им.

По его словам, газопровод Baltic Pipe оправдает надежды, если будет заполнен. Тогда газа на зиму точно хватит, тем более что у Польши ещё есть в запасе 3 миллиардов кубометров газа в хранилищах. «Куда сложнее Европе может быть следующей зимой, потому что в летний сезон нам не придётся рассчитывать на какой-либо газ из России. А это значит большие проблемы с наполнением складов», — пояснил Бузек. Одновременно он предложил подумать об использовании мощностей хранения на Украине, которых в 10 раз больше, чем в самой Польше.

Если по тем или иным причинам этой зимой будет дефицит газа, накатит волна морозов или инфраструктура выйдет из строя, тогда ЕС будет играть первую скрипку и запустит так называемый регламент SOS, который регулирует вопросы, связанные с безопасностью газоснабжения. Поэтому даже в условиях худшего сценария соседние страны будут обязаны оказать «газовую помощь». «Важное направление — это, однако, энергосбережение. Ведь самая дешёвая энергия та, которую мы вообще не потребляем», — подчеркнул он.

В интервью Бузек отметил: чтобы следующий зимний сезон прошёл более гладко, нежели этот, газопровод Baltic Pipe должен быть заполнен, более того, необходимо сделать ставку на развитие ветряных электростанций и биогазовой инфраструктуры. В этом плане Польша сможет рассчитывать на финансовую поддержку со стороны ЕС. По его словам, следует также максимально упростить процедуру запуска «зелёных» инвестиций. Бузек уверен, что самый большой враг «Зелёного пакта для Европы» — это Владимир Путин, который черпает деньги на вооружения исключительно из ископаемого топлива. «Поэтому реализация «Зелёного пакта для Европы» необходима. Те, кто сегодня беспардонно осуществляет нападки на эту концепцию, говорят на языке Путина», — резюмировал он.