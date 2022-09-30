Скандалы: Депутат Госдумы купил Pikabu.ru

Лидер парламентской партии «Новые люди» Алексей Нечаев стал владельцем популярного онлайн-ресурса

С апреля 2009 года до 27 сентября 2022-го агрегатор развлекательного контента Pikabu принадлежал москвичу Максиму Хрящёву (доля 86,5 процента). Хрящёв считается основателем проекта, он сам об этом рассказывал журналистам в 2016 году. Тогда же он озвучил финансовые показатели: якобы в год на поддержку онлайн-ресурса уходило 12 млн рублей «с выручкой 1,3 млн в месяц, из которых 200 тыс. прибыли». Хрящёв зарегистрировал ИП для продажи рекламы на «Пикабу» в 2012 году, в 2016-м он запатентовал название ресурса – поначалу на себя.

В 2018-м он учредил ООО «Пикабу» и, очевидно, с этого периода (когда он раскрыл личность и дооформил бизнес) стал искать покупателя. В 2019-м Хрящёв перевёл товарный знак pikabu с себя на ООО. В 2020–2021 годах он выделил ключевым сотрудникам – гражданину Белоруссии Павлу Санникову и москвичу Всеволоду Кирову – доли в проекте, которые выросли к августу 2022 года до 5 процентов и 8,5 процента соответственно.

Финальный этап подготовки проекта к продаже состоялся этим летом: в июле для защиты актива на ООО «Пикабу» оформили дюжину так называемых typo-доменов, то есть содержащих ошибки или крайне похожие (например, pkabu.ru, picabu.ru).

Проект к этому моменту подошёл с солидной отчётностью: по итогам 2021 года выручка достигла 420 млн рублей (+41 процент против 2020-го), чистая прибыль – 66,4 млн рублей.

По данным ресурса SimilarWeb, аудитория Pikabu.ru в августе составила 130 млн визитов: из них на Россию приходится 79 процентов, Украину – 4,7 процента, Белоруссию – 3 процента, Казахстан – 2,6 процента, Германию – 1 процент. Место в глобальном рейтинге – 333, в российском – 28, первое место в категории юмор по РФ. SimilarWeb по этим исходным оценивает выручку ресурса примерно в 10–15 млн долларов в год.

Для сравнения: например, у ресурса Yaplakal.com (ООО «Видео бум» программиста из Перми Константина Шумова) выручка за 2021 год – 158,1 млн рублей (+55 процентов), чистая прибыль – 6 млн рублей. Посещаемость при этом в девять раз ниже «Пикабу» (15 млн).

Схожая аудитория у ресурса Fishki.net (21 млн заходов в месяц). Проект контролирует медиабизнесмен Михаил Гуревич. Российские доходы «Фишек» в значительной степени проходят через «Вебрус Лаб»: за 2021 год выручка – 35,1 млн рублей (снижение на 3 процента), чистая прибыль – 2 млн рублей. Впрочем, показатели могут быть несколько выше. Проекты Гуревича тяготеют к использованию офшорных компаний (в частности, Halverston Holdings Limited, Британские Виргинские острова). Не исключено, что на офшор зарегистрирован и интернет-домен «Фишек». В 2013 году Fishki.net оценивали в 4,8 млн долларов.

Бэбиблоги, юмор, спорт – влияние на молодёжь с пелёнок

Первенство «Пикабу» в своей категории привлекло владельца косметической компании Faberlic Алексея Нечаева. В 2020 году Нечаев стал политиком и на следующий год со своей партией «Новые люди» прошёл в Думу. Тогда же он приобрёл также лидирующий в своей нише портал Sports.ru (портал многие читатели в комментариях долгое время обвиняли в проукраинских позициях). Помимо футбольного агента с политическими связями Германа Ткаченко, совладельцами Sports.ru были ныне выступающие против спецоперации на Украине белорус Дмитрий Навоша и признанный иноагентом журналист Юрий Дудь* (миноритарная доля, был главредом Sports.ru в 2011–2018 годах).

Сначала Нечаев оформил ООО «Спортс.ру» лично на себя, но в 2021 году создал холдинговую структуру «Альтаир Медиа», которая и объединила соответствующие активы бизнесмена. В «Альтаир» также включили женский форум-портал Baby.ru (ООО «Бэбисфера», выручка – 18 млн рублей, прибыль – 1,3 млн).

В аудиторию проектов Нечаева входят и пенсионеры. У депутата есть рекламный бизнес по продаже лекарств Pharm Target. Семейное и женское направления работы «Альтаира» раскрыты на сайте Babybrandlab.ru: в портфель холдинга входит неудачная попытка сделать русский Pinterest – Postila.ru.

Последняя покупка Нечаева – «Пикабу» – обошлась ему не менее чем в 1 млрд рублей.

Жизнеспособные, стабильно доходные интернет-активы продаются не дешевле, чем в несколько выручек. При этом 33-летний Хрящёв мог получить штраф за текущий кризисный момент выхода в наличные, но премию – за политическое влияние «Пикабу». Эта сделка, впрочем, не стала самой крупной для Нечаева: Sports.ru стоил явно дороже «Пикабу», так как зарабатывает вдвое больше.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции Российской Федерации.

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”