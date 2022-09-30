 

Собянин сообщил о создании центра поддержки для родственников мобилизованных москвичей

30.09.2022, 13:20, Разное
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Центр помощи родственникам мобилизованных расположен на территории центра занятости “Моя карьера” по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Прием начнется с субботы, 1 октября.

“Мы понимаем, что это самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту”, – рассказал Собянин.

Москвичам помогут устроить детей в школы и детсады, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, отметил мэр.

Город не станет дожидаться, пока родственники мобилизованных обратятся за поддержкой.

“В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем на постоянном контакте”, – написал градоначальник.

Напомним, что сотрудники префектур Москвы стали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток.

Ранее Собянин сообщил о создании в военкоматах специальных групп, которые рассматривают жалобы по вопросам мобилизации. Сотрудники столичных военкоматов вместе с городскими службами провели дополнительную проверку данных призывников.

Для обращений москвичей действует специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.


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