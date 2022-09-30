 

Кейт Миддлтон в новом статусе принцессы пригласила моряков Королевского флота в Виндзор

30.09.2022, 12:50, Разное
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В минувший четверг Кейт Миддлтон встретилась с командой корабля HMS Glasgow, принадлежащего Королевскому флоту Великобритании. Мероприятие состоялось в резиденции Беркшир Виндзорского замка. Принцесса Уэльская познакомилась с моряками, узнала больше об особенностях работы на судне и с удовольствием позировала для общих снимков. 

Приятно познакомиться с некоторыми членами команды корабля HMS Glasgow, узнать больше об их ролях и о том, что происходит после спуска судна на воду, – гласит подпись под официальной подборкой фото в аккаунте Уэльских. 

40-летняя Кейт, как обычно, выглядела элегантно, выбрав для встречи темно-синий костюм Alexander McQueen и строгое белое боди Holland Cooper стоимостью 149 фунтов стерлингов. Отметим, что принцесса Уэльская удостоила чести и пригласила в Виндзор команду именно этого корабля не случайно. В 2021 году они с принцем Уильямом стали официальными спонсорами HMS Glasgow.     

Кейт и Уильям официально вернулись к своим королевским обязанностям впервые после смерти и похорон Елизаветы II на прошлой неделе. Сначала они встретились с персоналом Виндзорского замка и волонтерами, которые приняли участие в организации прощания с королевой, а несколькими днями позже впервые отправились в титулах Уэльских в одноименное графство. 


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