Джулия Робертс, Дрю Бэрримор, Камила Морроне, Синди Кроуфорд и многие другие на вечере Джорджа и Амаль Клуни

29 сентября в публичной библиотеке Нью-Йорка состоялась первая премия Albie Awards, основанная Фондом Джорджа Клуни “Клуни за справедливость” для борьбы за правосудие в залах суда, аудиториях и сообществах по всему миру. Премия получила свое название в честь Альби Сакса – южноафриканского адвоката и судьи, который был брошен в тюрьму за борьбу с апартеидом. Получить премию могут журналисты и правозащитники, готовые рисковать собой ради дела, которым они занимаются.

Гостями торжественной церемонии стали музыканты, актеры, бизнесмены и модели: Джулия Робертс, которая недавно снялась с Клуни в новом фильме, Синди Кроуфорд и Ренди Гербер, Мерил Стрип с дочерью и зятем, Джон Красински, Дрю Берримор, Донателла Версаче, Итан Хоук с супругой Райан, Оскар Айзек с женой Эльвирой Линд, Джоди Тернер-Смит, а также Дуа Липа, Зои Дойч, Фиби Дайневор и с недавних пор свободная Камила Морроне – модель уже успела вернуться из Европы, где посещала показы в рамках Недель моды.

Для четы Клуни это событие совпало с годовщиной их свадьбы – 29 сентября исполнилось восемь лет с церемонии бракосочетания в Венеции. Супруги по этому случаю дали редкое интервью, которое вышло в утреннем эфире телеканала CBS. Самые интересные цитаты из него мы собрали по этой ссылке.

Джордж и Амаль Клуни Камила Морроне Зои Дойч Ренди Гербер и Синди Кроуфорд Джулия Робертс Итан и Райан Хоук Оскар Айзек и Эльвира Линд Донателла Версаче Дуа Липа Джон Красински Фиби Дайневор Джоди Тернер-Смит Дрю Берримор Джулианна Маргулис и Кит Либерталь