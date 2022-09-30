 

Джулия Робертс, Дрю Бэрримор, Камила Морроне, Синди Кроуфорд и многие другие на вечере Джорджа и Амаль Клуни

30.09.2022, 12:50, Разное
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29 сентября в публичной библиотеке Нью-Йорка состоялась первая премия Albie Awards, основанная Фондом Джорджа Клуни “Клуни за справедливость” для борьбы за правосудие в залах суда, аудиториях и сообществах по всему миру. Премия получила свое название в честь Альби Сакса – южноафриканского адвоката и судьи, который был брошен в тюрьму за борьбу с апартеидом. Получить премию могут журналисты и правозащитники, готовые рисковать собой ради дела, которым они занимаются.

Гостями торжественной церемонии стали музыканты, актеры, бизнесмены и модели: Джулия Робертс, которая недавно снялась с Клуни в новом фильме, Синди Кроуфорд и Ренди Гербер, Мерил Стрип с дочерью и зятем, Джон Красински, Дрю Берримор, Донателла Версаче, Итан Хоук с супругой Райан, Оскар Айзек с женой Эльвирой Линд, Джоди Тернер-Смит, а также Дуа Липа, Зои Дойч, Фиби Дайневор и с недавних пор свободная Камила Морроне – модель уже успела вернуться из Европы, где посещала показы в рамках Недель моды.

Для четы Клуни это событие совпало с годовщиной их свадьбы – 29 сентября исполнилось восемь лет с церемонии бракосочетания в Венеции. Супруги по этому случаю дали редкое интервью, которое вышло в утреннем эфире телеканала CBS. Самые интересные цитаты из него мы собрали по этой ссылке.

Джордж и Амаль КлуниКамила МорронеЗои ДойчРенди Гербер и Синди КроуфордДжулия РобертсИтан и Райан ХоукОскар Айзек и Эльвира ЛиндДонателла ВерсачеДуа ЛипаДжон КрасинскиФиби ДайневорДжоди Тернер-СмитДрю БерриморДжулианна Маргулис и Кит Либерталь


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