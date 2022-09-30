 

Как диета, в которой нет необходимости, может привести к серьезным осложнениям и набору веса в дальнейшем

30.09.2022, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Огромное множество диет затрудняет выбор человека, который хочет путем изменения системы питания сбросить лишние килограммы и в целом поправить здоровье. Осторожность в этом выборе действительно важна, поскольку не все диеты полезны. Более того, одна и та же методика может помочь одному человеку и навредить другому. Особенно меры предостережения касаются людей с нормальными показателями веса.

Риск диабета

Как выяснили ученые Гарвардского университета в США, диета, в которой нет необходимости, может не дать нужного эффекта похудения и привести к осложнениям в состоянии здоровья.

В ходе исследования анализировались данные 200 000 человек, большинство из которых – женщины. Специалисты отслеживали показатели здоровья и физические параметры участников на протяжении 10 лет, когда те применяли различные методы для сжигания лишних килограмм.

Как показали результаты, люди с нормальным показателем веса, сидевшие при этом на диете, болели диабетом на 54% чаще. При этом диета участников с ожирением предполагала меньший риск развития этого же заболевания по сравнению с другими участниками.

Поэтому специалисты предостерегают от использования диет, в частности, людей, не страдающих ожирением. В таких случаях возможен рост риска развития диабета.

Исследования также показывают, что неподходящие диеты могут приводить к будущему набору веса уже в позднем возрасте.

Вредное средство для похудения

Ученые заключают, что преднамеренная потеря веса как таковая и тем более применение специальных методов для этой цели – опасный выбор для здоровья худощавых людей. Среди рисков отмечается и тот факт, что резкое похудение само по себе может привести к повышению склонности к нездоровой пище в дальнейшем из-за высокого уровня гормонов голода.

Однако это не значит, что коррекция веса в принципе не допускается для людей с нормальными физическими данными. Существуют безопасные и долгосрочные способы регуляции веса, не имеющие отношения к сомнительным диетам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.22 / В тренде – нежность: что такое мягкий бэби-бумер – хитовый маникюр весны-2022

29.09.21 / Путин навсегда

09.09.20 / Григорий Лепс: «С удовольствием спою российский гимн в Киеве»

09.03.22 / KFC и Fazer продолжат работать в России

14.04.21 / Юлия Пересильд, Андрей Бурковский, Ирина Старшенбаум и другие гости премьеры сериала “Медиатор”

10.09.22 / 19FortyFive – Эрдоган доведёт Турцию до войны с Грецией

05.09.21 / Христо Грозев снимет фильм «Любовь и голуби» о жизни сотрудников ФБК* за рубежом

18.02.22 / Мнение: ЛНР объявила эвакуацию граждан

03.05.22 / Теперь это не офисный наряд, а самостоятельная модная единица: трендовые тенденции и актуальные модели блейзеров на весну

04.08.21 / По многочисленным просьбам бизнеса в Москве рассмотрят возможность повторного введения QR-кодов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика