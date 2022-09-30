Как диета, в которой нет необходимости, может привести к серьезным осложнениям и набору веса в дальнейшем

Огромное множество диет затрудняет выбор человека, который хочет путем изменения системы питания сбросить лишние килограммы и в целом поправить здоровье. Осторожность в этом выборе действительно важна, поскольку не все диеты полезны. Более того, одна и та же методика может помочь одному человеку и навредить другому. Особенно меры предостережения касаются людей с нормальными показателями веса.

Риск диабета

Как выяснили ученые Гарвардского университета в США, диета, в которой нет необходимости, может не дать нужного эффекта похудения и привести к осложнениям в состоянии здоровья.

В ходе исследования анализировались данные 200 000 человек, большинство из которых – женщины. Специалисты отслеживали показатели здоровья и физические параметры участников на протяжении 10 лет, когда те применяли различные методы для сжигания лишних килограмм.

Как показали результаты, люди с нормальным показателем веса, сидевшие при этом на диете, болели диабетом на 54% чаще. При этом диета участников с ожирением предполагала меньший риск развития этого же заболевания по сравнению с другими участниками.

Поэтому специалисты предостерегают от использования диет, в частности, людей, не страдающих ожирением. В таких случаях возможен рост риска развития диабета.

Исследования также показывают, что неподходящие диеты могут приводить к будущему набору веса уже в позднем возрасте.

Вредное средство для похудения

Ученые заключают, что преднамеренная потеря веса как таковая и тем более применение специальных методов для этой цели – опасный выбор для здоровья худощавых людей. Среди рисков отмечается и тот факт, что резкое похудение само по себе может привести к повышению склонности к нездоровой пище в дальнейшем из-за высокого уровня гормонов голода.

Однако это не значит, что коррекция веса в принципе не допускается для людей с нормальными физическими данными. Существуют безопасные и долгосрочные способы регуляции веса, не имеющие отношения к сомнительным диетам.