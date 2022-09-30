Это вызвано внешними или внутренними факторами: может ли меняться тип кожи

Кожа лица может быть сухой, нормальной, смешанной, жирной, чувствительной. Но ее тип может меняться. Некоторые женщины в разные периоды жизни замечают, что их кожа выглядит не так, как всегда. С возрастом подобные изменения становятся заметнее. Внезапно кожа становится сухой и начинает шелушиться, на лице появляются прыщи, чего раньше не было. Такие процессы происходят под влиянием внешних или внутренних факторов.

Меняется ли тип кожи?

Он передается генетически и является неизменным на протяжении жизни. Все изменения, которые наблюдает человек, связаны с внешними факторами или внутренними процессами, происходящими в организме. Кожа может внезапно стать тонкой, сухой и обезвоженной. Либо, наоборот, покрыться прыщами и выглядеть жирной, лоснящейся.

После сорока лет в женском организме уменьшается количество эстрогена. Этот процесс отражается на внешности. Исчезает жирный блеск на поверхности кожи лица. Она становится сухой, обезвоженной. Такие проблемы, как розацея и пигментные пятна, появляются на ней из-за неправильного образа жизни, наследственной предрасположенности.

Факторы, которые вызывают изменения

Выяснив свой тип кожи, женщина подбирает подходящие средства для ухода за ней.

Но дело в том, что со временем тип эпидермиса может измениться. Этот процесс объясняется разными факторами. Например, возрастными изменениями, состоянием здоровья, особенностями окружающей среды, наличием стресса. Различные заболевания, употребление лекарств, наличие или отсутствие тех или иных продуктов в рационе – все это оказывает влияние на кожу лица.

Как проявляются изменения?

Безусловно, подобные процессы нельзя не заметить. Ведь они отражаются на внешности и нередко доставляют физический дискомфорт. Кроме того, женщина замечает, что косметическая продукция для ухода за лицом, которую она использовала раньше, больше не дает желаемого результата.

Поскольку тип кожи со временем меняется, надо вносить коррективы в режим ухаживающих процедур. И подбирать альтернативные варианты косметической продукции для лица. Важно помнить о том, что неправильно подобранные средства нарушают рН-баланс эпидермиса. И плохо отражаются на внешности. Например, если женщина часто использует средства, которые сушат кожу, на лице может появиться угревая сыпь.

Заключение

На состояние эпидермиса воздействует множество различных факторов, причем как внешних, так и внутренних.

Конечно, склонность к тем или иным дерматологическим проблемам обусловлена наследственностью. Но не только генетика способна влиять на состояние и внешний вид лица. В течение жизни кожа подвергается изменениям в результате воздействия разных факторов. Даже изменения климата и рациона могут на нее влиять.

Конечно, каждой женщине хочется сохранить здоровье и привлекательный внешний вид кожи на долгие годы. Но даже при благоприятной наследственности надо уделять достаточное количество времени ухаживающим процедурам. Желательно периодически посещать косметолога, аккуратно подбирать ухаживающую и декоративную косметическую продукцию. И, безусловно, соблюдать принципы здорового образа жизни. Сбалансированный рацион, достаточный сон и регулярные физические нагрузки улучшают внешность, благотворно действуют на кожу.