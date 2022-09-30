Старейший парашютист Европы мечтает побить рекорд Гиннесса

В детстве Ибрахим Калесич увлёкся прыжками с парашютом, и сегодня в свои 88 лет считается старейшим парашютистом в Европе. Как передаёт NTD, он совершил почти полторы тысячи прыжков и мечтает прыгать ещё десять лет, чтобы побить рекорд Гиннесса.

Без страха и тени сомнений 88-летний босниец Ибрахим Калесич отталкивается от корпуса самолёта и падает вниз. Такое проделывал почти полторы тысячи раз. Прыжки с парашютом — его стихия.

Этим спортом босниец увлёкся в 16 лет и с тех пор не останавливается. В прошлом месяце участвовал в соревнованиях в Приедоре. За пять дней прыгнул с парашютом 21 раз.

ИБРАХИМ КАЛЕСИЧ, парашютист: Многие удивлены, что в моём возрасте, в 88 лет, я прыгаю. Это сенсация. Куда бы я ни пошёл, меня всегда тепло приветствуют.

В молодости Ибрахим прошёл подготовку в лётном центре в Сербии и стал инструктором по прыжкам с парашютом. В 63 году установил рекорд Югославии, выпрыгнув из самолёта на высоте 5500 метров. Сейчас босниец считается старейшим парашютистом в Европе.

ИБРАХИМ КАЛЕСИЧ: Я хочу прыгать с парашютом ещё десять лет, чтобы побить рекорд Гиннесса.

Перед прыжком пожилой спортсмен всегда проверяет парашют и остальное снаряжение. Но бывали случаи, когда парашют не раскрывался.

ИБРАХИМ КАЛЕСИЧ: Недавно у меня отказал парашют в Баня-Луке. Но причина не в парашюте, а в положении тела. Парашют нельзя было раскрывать. Мне пришлось его сбросить и приземлиться с запасным.

Босниец занимается спортом по 15 минут каждый день. Жена следит за его диетой. Взять парашют напрокат можно, только показав медицинскую справку.

ИБРАХИМ КАЛЕСИЧ: Моё самое большое желание — купить парашют, чтобы иметь свой и не брать в аренду.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2022 года.