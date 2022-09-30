 

Работает круглосуточно и без зарплаты — на должность гендиректора китайской компании назначили робота

30.09.2022, 12:15, Разное
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Китайский производитель видеоигр NetDragon Websoft доверил управление своей дочерней компанией искусственному интеллекту, пишет France info. Генеральным директором компании стала виртуальная женщина-робот по имени Тан Ю. Как отмечает издание, Тан Ю способна выполнять все функции руководителя, при этом работает круглосуточно и не тебует зарплаты.


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Виртуальная женщина-робот недавно была назначена главой крупной китайской компании, и это не научная фантастика, пишет France info. Как передаёт издание, один из китайских лидеров в области производства видеоигр NetDragon Websoft доверил управление своей дочерней компанией Fujian NetDragon Websoft искусственному интеллекту.

Сообщается, что идея возникла ещё в 2017 году. В то время компания стремилась показать клиентам, что искусственный интеллект, который она разрабатывает для своих игр, может работать на предприятии и в реальной жизни.

Нового директора зовут Тан Ю. Это женщина-робот, которая начала работу в компании с должности заместителя главы предприятия, а затем была назначена на должность генерального директора.  Как подчёркивает France info, это беспрецедентное событие для компании, в которой работают несколько тысяч сотрудников и прибыль которой составляет миллиарды долларов.

Лицо генерального директора-робота появляется на экранах компьютеров в человеческом облике: у неё всегда идеальная укладка и строгий костюм.

Но действительно ли робот управляет компанией, задаётся вопросом издание. И да, и нет, поскольку робота программируют люди, и они же могут в любой момент отключить его от сети, поясняет France info. Таким образом, полномочия нового директора не безграничны, но после запуска программы  она работает почти «в обычном режиме». Она может утверждать и подписывать документы, как и любой генеральный директор, а также управлять проектами, оценивать работу персонала и, в конечном счёте, принимать решения о санкциях.

Компания обращает внимание на рациональность и логику директора-робота, в отличие от людей, лишённого чувств. Преимущество генерального директора-робота заключается ещё и в том, что она работает круглосуточно, к тому же без зарплаты, отмечается в статье.


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