Скандалы: Дорожное прикрытие

На стройке «Обхода Хабаровска» похитили 1,1 млрд рублей

Уголовное дело по факту мошенничества при строительстве объездной дороги в Хабаровске возбудили московские следователи. Речь идет о возможном хищении 1,14 млрд рублей из выделенных на проект 8,6 млрд, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. «Обход Хабаровска» — первая платная дорога на Дальнем Востоке, проект, призванный разгрузить региональный центр от транзитных автомобилей. Трассу открыли 15 июля 2022 года. Она также первая в регионе, построенная в рамках концессии — частно-государственного партнерства.

О схемах мошенничества на большой стройке — в материале «Известий».

Передали по цепочке

Московские следователи 28 сентября возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенном при строительстве скоростной трассы «Обход Хабаровска». Речь идет о хищении 1,14 млрд рублей из выделенных на проект 8,6 млрд, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело возбудили в отношении неустановленных лиц, действовавших в составе группы по предварительному сговору. По версии следствия, жертвой мошенничества стала производственная фирма «ВИС» — генеральный подрядчик проекта. Строительство началось в 2018 году. Необходимо было построить 31 км автомагистрали за 8,6 млрд рублей.

Для реализации проекта ВИС наняла субподрядчика — ООО «ФракДжет-Волга». Эта фирма, в свою очередь, заключила договор подряда с ООО «ТранСтрой». В итоге заказ, по словам источника «Известий», выполнялся по следующей схеме: строительно-монтажными работами занималась компания «ТранСтрой», пользуясь при этом услугами более мелких субподрядчиков. Сырье и материалы для строительства поставляла компания «ФракДжет-Волга». Результат их деятельности принимался компанией «ВИС».

В ходе строительства, в период с января 2019 по октябрь 2021 года, группа неустановленных лиц, в числе которые были и сотрудники перечисленных организаций, намеренно не выплачивала деньги мелким субподрядчикам за выполнение заказов, а переводила их на счета «ФракДжет-Волга». Долг же перед субподрядчиками числился за компанией «ТранСтрой», но каким-то образом не отображался в ее финансовой отчетности.

В итоге, отметил источник «Известий», у «ТранСтроя» образовалась задолженность перед субподрядными организациями, а «ФракДжет-Волга» получила необоснованную дополнительную прибыль.

Позднее, в 2020 году, заинтересованные лица, очевидно знавшие о наличии большого долга, продали 100% доли «ТранСтроя» новому собственнику. Им оказался тот самый генеральный подрядчик — компания «ВИС». В результате новый собственник получил компанию, обремененную долгами, подчеркнул источник «Известий».

Сейчас следователям предстоит выяснить, кто именно ответственен за причинение ущерба ВИС в размере 1,14 млрд рублей, подчеркнул источник в правоохранительных органах. Под подозрение в том числе попали люди, занимающие в это время управленческие должности в компаниях, нанятых ВИС в качестве субподрядчиков, а также сотрудники самого генподрядчика.

«Известия» направили запросы в указанные компании с просьбами прокомментировать ситуацию. В компании «ВИС» сообщили, что знают о возбужденном деле.

— Уполномоченные подразделения Группы «ВИС» сотрудничают с правоохранительными органами в рамках проводимого расследования, — подчеркнули в пресс-службе организации.

Опасная сфера

Создание автодороги «Обход Хабаровска» — первый в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) проект, реализуемый на условиях концессионного соглашения с привлечением внебюджетных инвестиций. Партнером государства как раз и выступала компания «ВИС». Она же до 2031 года будет осуществлять эксплуатацию этой автомагистрали.

«Обход» стал первой платной скоростной автодорогой в ДФО. Масштабный проект призван разгрузить Хабаровск от транзитных автомобилей, объединив между собой три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток». Открылась трасса 15 июля 2022 года. А спустя два месяца ее история «обогатилась» уголовными подробностями.

Дорожное строительство находится в зоне повышенных коррупционных рисков, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов. По его словам, чаще всего в этой сфере реализуют три типа мошеннических схем.

— Один из самых простых способов — хищение на самом полотне. То есть проект намеренно увеличивают. Предположим, добавляют к ширине полотна несколько сантиметров. Второй вариант — замена материалов. По документам заявляется качественный песок или гравий, а по факту кладут менее дорогое покрытие. Также есть мошеннические схемы, использующие для выгоды кредитование. Хищения обычно не превышают 10% от сметы проекта. В этом случае мы имеем очень дерзкое хищение — более 13%. В таких схемах вероятно участие крупных игроков, — считает эксперт.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». По словам партнера «Легес Бюро», члена Ассоциации юристов России Татьяны Завьяловой, обвиняемым по этой статье может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также, отметила юрист, согласно ст. 33 Уголовного кодекса РФ, ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.

— Так, ответственность организатора определяется преступлением, которое планируется совершить. Ответственность соисполнителей — фактически совершенными ими деяниями, которые могут входить в общий умысел, а могут не входить. В связи с этим ответственность и наказание могут разниться, — отметила эксперт.

Зачастую суды выносят приговоры, в которых организатор получает высший предел наказания, добавила она.

Наталья Смирнова, Роман Солдатов

Оригинал материала: “Известия”