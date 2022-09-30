 

Москвич рассказал об отзыве повестки сразу после проверки данных в военкомате

30.09.2022, 11:55, Разное
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Об отзыве повестки рассказал житель столицы Александр Антонов. Его слова приводит Агентство городских новостей “Москва”.

Мужчина рассказал, что на следующий день после вручения повестки он явился в Тимирязевский военкомат. Оказалось, что москвич не проходит по возрасту.

“Поставили штемпель о том, что я у них был, зарегистрирован. И я пошел домой. Буквально 25 минут я пробыл в военкомате”, – сообщил Антонов.

По его словам, срочную службу в воздушно-десантных войсках он проходил после учебы в вузе. У мужчины первая категория в военном билете.

Антонов отметил, что в военкомате была очередь из добровольцев. Многие москвичи приходят добровольно.

Ранее стало известно, что сотрудники московских префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Сотрудники столичных военкоматов отреагировали на жалобы, вместе с городскими службами они провели дополнительную проверку мобилизационных данных запасников.

Для обращений граждан действует специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.


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