 

«Чужое брать нехорошо» – в Совфеде заявили о праве России требовать от других стран вернуть её граждан

30.09.2022, 11:33, Разное
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Россия имеет полное право требовать от других государств немедленного возвращения её граждан.

Такое мнение высказал член Совета Федерации Борис Глебин, комментируя ложные слухи о якобы массовой миграции россиян на фоне проведения частичной мобилизации.

По словам политика, европейцы и тем более страны ближнего зарубежья должны чётко усвоить, что «чужое брать нехорошо», а российским властям следует закрыть границы и больше не повторять ошибку с «открытыми настежь воротами».

– Наша страна дала этим людям возможность вырасти, обучиться, жить с крышей над головой. Выкормила их, выходила, а когда попросила о небольшой взаимной услуге, они начали драпать. Так не делается, – сказал он. – Конечно, мы имеем полное право потребовать от любой страны, особенно сопредельной, вернуть их обратно. Это человеческий ресурс, которым государство может распоряжаться и которым оно не должно разбрасываться, особенно в сложные времена.

Пожилой политик напомнил, что в советские годы, до начала перестроечных реформ, случаи невозвращения из-за рубежа были редкими, потому что беглецы знали: ответственность наступит если не для них самих, то для их родственников. Сейчас эта «замечательная практика» забыта, посетовал он.

– История показывает, что когда мир объединяется против нас, порядок должен быть не только на боевых расчётах, но и в тылах тоже, – говорит Глебин. – Население надо держать в ежовой узде, потому что иначе оно превращается в благодатную почву для процветания паникёров, шпионов, волюнтаристов, космополитов с хатой скраю и прочих, так сказать, элементов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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