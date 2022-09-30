«Чужое брать нехорошо» – в Совфеде заявили о праве России требовать от других стран вернуть её граждан

Россия имеет полное право требовать от других государств немедленного возвращения её граждан.

Такое мнение высказал член Совета Федерации Борис Глебин, комментируя ложные слухи о якобы массовой миграции россиян на фоне проведения частичной мобилизации.

По словам политика, европейцы и тем более страны ближнего зарубежья должны чётко усвоить, что «чужое брать нехорошо», а российским властям следует закрыть границы и больше не повторять ошибку с «открытыми настежь воротами».

– Наша страна дала этим людям возможность вырасти, обучиться, жить с крышей над головой. Выкормила их, выходила, а когда попросила о небольшой взаимной услуге, они начали драпать. Так не делается, – сказал он. – Конечно, мы имеем полное право потребовать от любой страны, особенно сопредельной, вернуть их обратно. Это человеческий ресурс, которым государство может распоряжаться и которым оно не должно разбрасываться, особенно в сложные времена.

Пожилой политик напомнил, что в советские годы, до начала перестроечных реформ, случаи невозвращения из-за рубежа были редкими, потому что беглецы знали: ответственность наступит если не для них самих, то для их родственников. Сейчас эта «замечательная практика» забыта, посетовал он.

– История показывает, что когда мир объединяется против нас, порядок должен быть не только на боевых расчётах, но и в тылах тоже, – говорит Глебин. – Население надо держать в ежовой узде, потому что иначе оно превращается в благодатную почву для процветания паникёров, шпионов, волюнтаристов, космополитов с хатой скраю и прочих, так сказать, элементов.

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