Редкий выход: Мерил Стрип с дочерью Грейс Гаммер и зятем Марком Ронсоном на светском вечере в Нью-Йорке

Минувшей ночью в Нью-Йорке прошло мероприятие Justice 2022 Albie Awards, организованное Clooney Foundation – фондом имени Джорджа Клуни. Собственно, 61-летний голливудский актер и его 44-летняя супруга Амаль Клуни были хозяевами вечера и встречали гостей.

Гест-лист по уровню звездности мог конкурировать с какой-нибудь кино-премией. В частности, по красной дорожке прошлась легенда Голливуда Мерил Стрип. 73-летняя актриса пришла в компании дочери и зятя – Грейс Гаммер и музыканта Марка Ронсона. Перед фотографами семейство позировало, взявшись за руки. Мерил и Грейс выбрали для ужина в чем-то схожие – в плане простоты кроя – образы: серый брючный костюм и белое платье в пол с глубоким каплевидным вырезом. Марк же выбрал темно-синий бархатный костюм и белой рубашкой и черной атласной бабочкой, а также черно-бежевые лоферы с квадратным мысом.

Кстати, пару месяцев назад, 8 августа, молодые отметили первую годовщину свадьбы.

Грейс — средняя дочь голливудской звезды Мерил Стрип и ее супруга Дона Гаммера. У пары также есть старший сын Генри (1979 г. р.), дочь Мэри “Мэми” (1983 г. р.) и дочь Луиза (1991 г. р.).

Напомним, что о романе между Грейс Гаммер и Марком Ронсоном стало известно в марте 2021 года – на тот момент отношения между молодыми людьми длились уже несколько месяцев. Впервые молодых людей засняли вместе еще в сентябре 2020-го за ужином в одном из ресторанов Нью-Йорка, но тогда их встречу папарацци не приняли за романтическое свидание. Однако позже сообщалось, что музыканта видели у входа в дом Мерил Стрип — вероятно, Грейс познакомила бойфренда с родителями.

Ранее Грейс много лет встречалась с другом детства, тоже музыкантом Тэем Стрэтейрном. Летом 2019 года они поженились, но внезапно через 42 дня развелись, по какой причине – неизвестно. Марку же приписывали роман с актрисой из “Гарри Поттера” Женевьев Гонт. В 2003 году он был обручен с актрисой Рашидой Джонс, но спустя год после помолвки пара распалась. В сентябре 2011-го он женился на актрисе Жозефин де ла Буме, с которой до свадьбы встречался два года. Их брак просуществовал пять лет. Новость о разводе появилась в СМИ в мае 2017-го. Согласно данным TMZ, Жозефин подала документы в суд, указав дату расставания (21 апреля) и причину “непримиримые разногласия”. Марк тяжело переживал разрыв, и страдания вдохновили его на создание альбома Late Night Feelings. Новые отношения Марк завел спустя полгода – его новой спутницей стала исполнительный продюсер на американском телевидении Ребекка Шварц. Однако их роман продлился всего полгода.