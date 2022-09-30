Бомбер как модный тренд осени 2022: что делает эту куртку особенной и как создавать модные повседневные образы с актуальными моделями сезона

Некогда часть экипировки американских военных, сегодня бомбер — мастхэв для любой модницы. Вещь была невероятно популярна в девяностые годы, и сейчас данный тренд вернулся к нам в двадцатые. Правда, уже в обновленной версии.

Что делает бомбер особенным

Военные вооруженных сил США носили бомберы до начала восьмидесятых. Затем произошло то же, что и с тренчем, и со штанами карго: вещь из части униформы стала отдельной, самобытной, перекочевала в мир фэшн-индустрии. Теперь уже бомберы стали вечной вневременной классикой.

Их характерные особенности: короткий воротник-стойка, резинка в нижней части и на манжетах. Особенными данные изделия делает их узнаваемый уникальный крой, который обеспечивает максимальный комфорт при носке. Вещь не стесняет движений, прекрасно вписывается в повседневные образы.

Если раньше выбор бомберов был ограничен (и по фасону, и по материалу пошива), то теперь ассортимент такой одежды огромен. Есть легкие летние изделия, а есть утепленные с подкладкой: на прохладную погоду. При желании можно надеть изделие из нейлона, а можно из кожи или из денима. Отдельным трендом в текущем сезоне можно выделить бомберы оверсайз. С ними можно создавать непринужденные неформальные луки.

Актуальные изделия

Хорошая новость заключается в том, что в моде одновременно и однотонные бомберы, и те изделия с принтом. Верхняя одежда с принтом может стать настоящей изюминкой вашего образа, освежить любой скучный лук. Вот, почему точно стоит делать ставку на какую-нибудь яркую расцветку.

Можно не отклоняться от классики и выбрать бомбер с цветочным рисунком. Его лучше всего сочетать с вещами базовых нейтральных оттенков.

Если вам нравятся эксперименты и необычные луки, тогда обратите внимание на абстрактный принт. Приветствуются переходы из одно цвета в другой. Бомбер не обязательно должен сочетаться по цвету с другой одеждой. Пусть он «стоит особняком» и будет акцентной и привлекающей к себе внимание вещью.

С чем носить бомберы? Вдохновляемся идеями создания стильных образов.

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С леггинсами

Бомбер оверсайз можно смело надевать с облегающими леггинсами. Как для осени и межсезонья больше подойдет сочетание бомбера яркого оттенка с другими вещами базовых приглушенных цветов. Например, черные или серые леггинсы, футболка или водолазка плюс бомбер насыщенного зеленого или оливкового оттенка.

Обратите внимание на хитрый трюк для создания трендового образа. Речь идет о том, чтобы скомбинировать в одном наряде вещи разных текстур. Например, шелковый бомбер, трикотажные леггинсы и вязаный свитер.

С джинсами

Классическое сочетание — это джинсы и бомбер. Вы можете выбрать штаны любого кроя (прямого, свободного, с высокой и низкой посадкой, клеш, укороченные и т.д.), комбинировать их с верхней одеждой любой расцветки. Хорошая новость заключается в том, что данный микс настолько универсален, что образ невозможно испортить в любом варианте.

С юбкой или платьем

Бомбер можно интегрировать в офисно-деловой стиль и даже создать с ним яркий вечерний образ. Для этого достаточно подобрать изысканное изделие, а не в спортивном стиле. Например, это может быть бомбер с вышивкой, аппликацией, со стразами или блестками, из шелковой ткани.

Обратите внимание на симбиоз бомбера и пиджака. От первого здесь — крой, от второго — отложной воротник. Такое изделие можно сочетать с многоярусной плиссированной юбкой и элегантной блузой.

Не бойтесь миксовать те вещи, которые принадлежат к разным стилям. Если речь идет о молодежном образе, тогда допускаются любые, даже самые смелые эксперименты. Например, сочетание кожаного бомбера с мини-юбкой из искусственного меха (или с бахромой) и простой трикотажной футболкой.