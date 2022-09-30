Цены меняются: экономист назвал лучшее время для ипотеки

Далеко не каждый россиянин сегодня может позволить себе

приобрести жилье сразу за наличный расчет. Чаще всего граждане берут кредит на

покупку недвижимости. Однако в период мировой экономической нестабильности,

когда цены на дома и квартиры то снижаются, то поднимаются из-за

непропорционального роста предложения и падения спроса, принять решение

становится довольно-таки проблематично.

Стоит ли брать ипотеку в 2022 году? На этот вопрос ответила

кандидат экономических наук, профессор ГУУ Галина Сорокина. Она напомнила в

интервью изданию LIFE, что граждане России могут воспользоваться программами

государственной поддержки.

По словам эксперта. в последние пять лет в России дорожала

недвижимость, при этом инфляция не опускалась ниже уровня трех процентов. Эти

факторы влияли на снижение стоимости ипотеки, от чего заемщики получали

дополнительную выгоду.

Меж тем, в 2022 году ситуация изменилась: выросли как цены

на дома и квартиры, так и ключевая ставка ЦБ РФ – граждане стали реже брать

кредиты для покупки недвижимости. На их решение также влияет нестабильная

ситуация на рынке труда – люди боятся потерять работу из-за оттока западных

компаний.

Так или иначе, экономист отметила, что стоимость жилья постепенно

снижается. Темпы могут превысить пять процентов. По мнению эксперта, лучшим

временем, чтобы взять ипотеку, будет конец осени.