Недорого и вкусно: что пробовать в 800 лучших ресторанах страны во время гастрофестиваля РРФ

В “сысоевском” гастрофестивале этого года приняли участие более 800 лучших ресторанов страны. В течение этих двух недель они предлагают гостям дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене.

Например, в Sangre Fresca (Москва) – проекте именитого ресторатора Глена Баллиса и самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas Bar – подготовили трио хитов из меню: мексиканские лепешки тостадос с нежным крабом и пюре из авокадо, цыпленка гриль с кукурузным пюре под трюфельным джусом и традиционный мексиканский трилече с сезонными ягодами.

Сет в Sangre Fresca (2490 руб.)

Кристиан Лоренцини, шеф-повар ресторана Christian (Москва), предложил вариации на тему традиционных блюд русской кухни с ярким итальянским акцентом: “Селедку в рубашке” с сыром страккино, “Крымский пельмень” с треской и соусом из черного крымского трюфеля, оленину с брусникой и “Бородинский сметанный фондан”. К этим деликатесам подобрано белое и красное вино (790 руб. за бокал).

“Крымский пельмень” из сета Christian (2490 руб.)

В популярном новиковском “Аисте” (Москва) подают авторский сет с итальянскими мотивами, составленный из простых, понятных, но очень ярких по вкусу блюд: сибас с белой фасолью и сельдереем, ньокки с томатами и страчателлой, телятина с грибами и картофелем и “Делиция лимон” на десерт.

Сет в ресторане “Аист” (2490 руб.)

Именитый шеф Мирко Дзаго в ресторане средиземноморской кухни Onest (Москва) включил в сет классический итальянский салат каталана в авторской интерпретации, чир копченый, муксун и сливочную уху, а на десерт — фирменный ответ “Павловой” из безе, икры из шампанского, сливочного крема и кисловатого джема.

Сет в Onest (2490 руб.)

Ресторан Maroon (Москва) в лице бренд-шефа Владимира Богожавца разработал характерный для заведения экзотический сет: тикка масала из фермерского цыпленка с чесночным нааном, горячий бабагануш со свежими листьями романо и чизкейк Сан-Себастьян в сочетании с домашним малиновым мороженым.

Сет в Maroon (2490 руб.)

Как и раньше, многие рестораны сделали акцент на традиционных рецептах своих регионов, локальных продуктах или на отечественной продукции в целом. Например, шеф-повар московского ресторана Kislovsky Taste&Place Илья Карпаев использовал для сета из 4 курсов сахалинские креветки, кабардино-балкарскую утку, ростовские баклажаны и подмосковные сливы. Сет включает тартар из форели с ферментированным апельсиновым фрешем, “баклажан” с креветками, утиную грудку с печеной сливой и соусом из инжира и шоколадную ракушку с икрой из белого вина.

Cет в ресторане Kislovsky Taste&Place (1690 руб.)

В ресторане Flør (Москва) в сете из трех блюд сезонные продукты были использованы по максимуму. Точно отражающие концепцию заведения паштет на булочке бриошь с мармеладом из свеклы и инжиром, “равиоль” с белыми грибами и пармезаном и тарт татен со сливочной карамелью и дроблеными орехами в дальнейшем переместятся в основное меню.

Сет в ресторане Flør (2490 руб.)

Тимофей Сулима, шеф-повар Soul (Москва), готовит все блюда красочного сета на открытом огне. Сезонные овощи и фрукты также использованы во всех трех блюдах: стейке из цветной капусты с кокосовым муссом, утиной грудке с крем-пюре из печеных тыквы и яблока с соусом на основе цитруса и в десертном печеном яблоке с брусникой и орехами, которые запекаются внутри с заварным кремом.

Сет в ресторане Soul (2490 руб.)

В Hands neo-bistro (Москва) подают сытный квартет: тартар из лосося с фенхелем и кедровым орехом, равиоли из краба и гребешка в соусе из лайма, вырезку теленка с картофельным кремом и трюфелем, запеченные сезонные фрукты с сырным мороженым и винное сопровождение к нему, за отдельную цену.

Сет в Hands neo-bistro (1690 руб.)

В китайском ресторане “Чуаньюй” (Москва) одним из сетов станет аутентичный чунцинский Хого (1640 руб.) и более дорогой сычуаньский комплекс из шпината с жареным арахисом или баклажанами на пару, рисовыми чипсами под соусом из свинины с овощами и тонко нарезанной говяжьей вырезкой со сладким перцем, луком, зеленым сычуаньским перцем и паровым рисом, а на десерт предложат сезонные фрукты.

Сычуаньский сет в “Чуаньюй” (2490 руб.)

Москва и Санкт-Петербург, конечно, лидируют по количеству представленных на РРФ сетов, но другим регионам тоже есть что сказать на гастрономическую тему. Большое количество фестивальных ресторанов находится в Нижнем Новгороде. В частности, нижегородский Bottega Bistro угощает сетом из 3 блюд: патиссоны рондель с фундуком, пармезаном и трюфелем; утиная грудка с пюре из антоновских яблок и сельдерея; тарт с инжиром и камамбером. Стоимость вина, как принято везде, указывается отдельно.

Сет в Bottega Bistro (1390 руб.)

В сете ресторана “Сезоны” (Екатеринбург) “играют” брускетта с вяленым сомом и копченой утиной грудкой с муссом из хрена и чайного гриба, томленая баранина с соусом жу с каштановым пюре и чизкейк “Сан-Себастьян” с черемухой и вареньем из черемухи. Вино – за отдельную цену.

Сет в “Сезонах” (1690 руб.)

Ресторан Branch Wine (Казань) предлагает в сете целых 6 позиций: тартар из моллюска с кокосовой пеной, дальневосточный гребешок с малиной, говяжье ребро с чатни и сливой, краб с лепестками роз, тарт с топинамбуром и шоколадом и – особым курсом – конфета.

Сет в ресторане Branch Wine (1690 руб.)

Главным ингредиентом фестивального сета в ресторане Barceloneta (Сочи) стала щучья икра. В него вошли эклер с икрой и маскарпоне, брускетта с печеным перцем и икрой и пенне с икрой и страчателлой.

Брускетта с щучьей икрой из сета ресторана Barceloneta (1690 руб.)

В 2022 году мы впервые делаем масштабную параллельную программу, – рассказывает Александр Сысоев. – В Кинопоиске состоится онлайн-фестиваль фильмов, посвященных гастрономии, а также любимых фильмов известных шеф-поваров. В Яндекс Музыке появятся самые интересные плейлисты ресторанов со всей страны. А в кинотеатре “Художественный” с 28 сентября по 2 октября пройдет кинофестиваль РРФ, где покажут знаковое кино о еде и напитках на широком экране.

Чтобы изучение ресторанов стало еще выгоднее, “Тинькофф” сделал скидку на каждый сет от 100 до 200 рублей при оплате картой банка. Ну и конечно, этот проект – отличный способ открыть новые места и хороший повод исследовать нашу страну; для всех, кто планирует гастрономическое путешествие по России, обозначены специальные цены на проживание в лучших отелях, список которых указан на сайте фестиваля.