Джордж и Амаль Клуни дали интервью в восьмую годовщину свадьбы: о знакомстве, браке и ошибках в воспитании детей

Джордж и Амаль Клуни вот уже восемь лет счастливы в браке – хотя таблоиды и звездные колумнисты не раз писали, что это роман “по контракту”. Супруги растят сейчас 5-летних близнецов Эллу и Александра. Актер и адвокат дали совместное интервью для программы CBS Mornings, которое вышло в день их годовщины, 29 сентября, и рассказали ведущей Гейл Кинг о знакомстве, браке и детях. HELLO.RU собрал самые яркие цитаты из беседы.

О знакомстве

Джордж: “Она очаровала меня в ту же минуту, как вошла в дверь. И самое интересное было в том, что я не знал, понравлюсь ли я ей. Она такая необычайно веселая, умная, красивая, замечательная женщина, и я был очень увлечен ею”.

Амаль: “Я встретила его и подумала: я так рада, что в мире есть кто-то вроде него. Но я не думала, что я проведу с ним свою жизнь, и что у нас будет эта невероятная семья. Он застал меня врасплох”.

О семейной жизни

Джордж: “Это испортило мою жизнь! Она была такой легкой, а теперь у меня бегают близнецы!”

О возможной карьере детей в шоу-бизнесе

Отец близнецов в шутливой форме признался, что им это “по плечу”, ведь сын и дочь уже умнее его.

Джордж: “Они могут делать все, что хотят. Они умнее меня, поэтому они многого могут добиться, они уже говорят на трех языках, пока я все еще работаю над своим английским”.

Об ошибках в воспитании детей

Актер снова в шутливой манере ответил на вопрос ведущей.

Джордж: “Мы совершили ужасную ошибку. Мы учили их итальянскому. Хотя мы не говорим по-итальянски. Итак, мы вооружили их языком, которым они могут причинить нам вред. И мы оба правда не знаем, что они там говорят!”

О любимом супергерое сына

Амаль: “Александр такой же шутник, как и отец, и частенько подсмеивается над ним в ответ. Например, он сказал, что его любимый герой — Бэтмен. Однако, собственный отец в этой роли его не впечатлил”.

Напомним, Джордж Клуни сыграл супергероя в фильме “Бэтмен и Робин” 1997 года.

Двукратный обладатель премии “Оскар” и успешная британский адвокат ливанского происхождения начали встречаться в октябре 2013 года. По данным СМИ, уже в апреле они обручились, а официальное заявление о предстоящей свадьбе Клуни сделал в начале сентября во время благотворительного вечера во Флоренции. Поначалу они хотели провести церемонию вилле Клуни на берегу альпийского озера Комо, но потом выбор пал на Венецию.

Среди гостей торжества были Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, Мэтт Деймон, солист группы U2 Боно, Анджелина Джоли и Брэд Питт, а также бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони, который объявил Клуни и Аламуддин мужем и женой.

До встречи с Амаль Клуни был женат лишь однажды – на актрисе Талии Бэлсам, но после развода в 1993 году оставался самым известным холостяком Голливуда. При этом в его биографии было множество громких романов: у актера были отношения с актрисами Рене Зеллвегер, Келли Престон и Джулией Робертс, Синди Кроуфорд и итальянской моделью Элизабет Каналис.

Во время интервью были показаны архивные фото со свадьбы звезд