Лиман уже окружен?

Российские источники сообщают, что по состоянию на исход дня 29 сентября украинские войска, вероятно, завершили охват российской группировки в районе Лимана.

Известный российский военный корреспондент сообщил, что украинские войска прорвали российскую оборону в районе Ставок, в 10 км к северу от Лимана и перерезали дорогу Торске-Дробышево, которая является последним маршрутом снабжения и отхода для российских частей, удерживающих линию к западу от Лимана. Корреспондент назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию для подразделений отряда БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые, как сообщается, обороняются в районе Дробышево и в Лимане.

Другой российский военкор заявил, что украинские войска атакуют Лиман с трех направлений и отрезали доступ России к важнейшей дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей российскую группировку в самом Лимане. Несколько военкоров заявили, что падение Лимана украинскими войсками неизбежно без немедленного подкрепления со стороны российских сил.

Ранее в тот же день 29 сентября Генштаб Украины сообщил, что семь танковых частей, сформированных из вновь мобилизованного и малоквалифицированного личного состава, были переброшены в район Лимана без надлежащей огневой подготовки танкового вооружения и попали в дорожно-транспортное происшествие. Крайне маловероятно, что ввод в Лиман дополнительных вновь отмобилизованных сил позволит существующей российской группировке получить значительные оборонительные возможности и предотвратит схлопывание украинскими войсками Лиманского котла.

Российские источники также продолжали обсуждать украинские наступательные операции вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковской области 29 сентября. Российский военкор утверждал, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону вблизи харьковско-луганской границы в неустановленном месте. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил 29 сентября, что российская 4-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии за последние несколько недель понесла значительные потери, действуя в районе Купянска, расположенного у реки Оскол – граница Харьковско-Луганской области. Как ранее сообщал ISW, 4-я танковая дивизия потеряла почти целый полк передовых танков Т-80 на ранних этапах украинского контрнаступления в Харьковской области, что позволяет предположить, что любые остатки 4-й танковой дивизии, которые в настоящее время действуют в районе Купянска, сильно ослаблен.