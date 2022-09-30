Пассажиры оценили на двойку сервис аэропорта в Минводах

Пассажиры оценили на двойку сервис в аэропорту в Минеральных водах, отметив хамство персонала, грязные туалеты, высокие цены и риск отравиться в местных кафе.

Они оставили множество негативных отзывов на портале, оценив качество обслуживания на «единицу» и «двойку». Однако ответственные лица никак не реагируют на происходящий в аэропорту беспредел.

Проблемы у пассажиров начинаются еще на входе в терминал, где функционируют лишь два пункта досмотра, в результате чего на улице скапливаются большие очереди. Пользователи портала отмечают, что при входе в основной зал «пробка» не исчезает даже в нетуристический сезон.

Люди жалуются на отсутствие оповещений о рейсах как на табло, так и посредством звуковых сообщений, что создает панику среди пассажиров, учитывая международный статус аэропорта.

«Мы приехали в аэропорт где-то за два часа до вылета, пока вошли, уже, по идее, должна была начаться регистрация, но ни на табло не было информации о нашем рейсе, ни объявляли о нем ничего, хотя периодически какие-то объявления звучали. Да и на сайте никакой информации о стойке регистрации не было, хотя, когда вылетали из Пулково, об этом ещё накануне можно было узнать», — отмечают пользователи на портале «Отзовик».

Кроме того, люди обращают внимание на отсутствие пандусов для инвалидов, а местное кафе продает некачественную пищу. Одна из пассажирок серьезно отравилась после обеда в общепите.

«После того, как поела в этом кафе, у меня начались сильные рези. Из туалета не выходила, промывала желудок просто в жуткой антисанитарии. Грязные туалеты, очень грязный аэропорт», — рассказала она.

Путешественники сделали вывод, что аэропорт функционирует по принципу «и так сойдет», без учета потребностей и комфорта для пассажиров.

Дополняет общую картину инцидент с лопнувшим покрытием взлетно-посадочной полосы, что позволяет сделать выводы о небезопасности этой воздушной гавани.