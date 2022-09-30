 

Пассажиры оценили на двойку сервис аэропорта в Минводах

30.09.2022, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пассажиры оценили на двойку сервис в аэропорту в Минеральных водах, отметив хамство персонала, грязные туалеты, высокие цены и риск отравиться в местных кафе.

Они оставили множество негативных отзывов на портале, оценив качество обслуживания на «единицу» и «двойку». Однако ответственные лица никак не реагируют на происходящий в аэропорту беспредел.

Проблемы у пассажиров начинаются еще на входе в терминал, где функционируют лишь два пункта досмотра, в результате чего на улице скапливаются большие очереди. Пользователи портала отмечают, что при входе в основной зал «пробка» не исчезает даже в нетуристический сезон.

Люди жалуются на отсутствие оповещений о рейсах как на табло, так и посредством звуковых сообщений, что создает панику среди пассажиров, учитывая международный статус аэропорта.

«Мы приехали в аэропорт где-то за два часа до вылета, пока вошли, уже, по идее, должна была начаться регистрация, но ни на табло не было информации о нашем рейсе, ни объявляли о нем ничего, хотя периодически какие-то объявления звучали. Да и на сайте никакой информации о стойке регистрации не было, хотя, когда вылетали из Пулково, об этом ещё накануне можно было узнать», — отмечают пользователи на портале «Отзовик».

Кроме того, люди обращают внимание на отсутствие пандусов для инвалидов, а местное кафе продает некачественную пищу. Одна из пассажирок серьезно отравилась после обеда в общепите.

 «После того, как поела в этом кафе, у меня начались сильные рези. Из туалета не выходила, промывала желудок просто в жуткой антисанитарии. Грязные туалеты, очень грязный аэропорт», — рассказала она.

Путешественники сделали вывод, что аэропорт функционирует по принципу «и так сойдет», без учета потребностей и комфорта для пассажиров.

Дополняет общую картину инцидент с лопнувшим покрытием взлетно-посадочной полосы, что позволяет сделать выводы о небезопасности этой воздушной гавани.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.20 / Подборка Россия – Украина

16.07.22 / Приобрести импортный автомобиль позволят только после покупки отечественного

18.01.22 / Скандалы: Новый друг Александра Беглова

07.11.20 / Дональд Трамп выкупил Белый дом за 1 доллар

29.07.22 / Артур-Байрактар и Аделина-Джавелина – украинцы называют своих детей в честь оружия

11.07.22 / Боец UFC Физиев бросил вызов теннисисту Рафаэлю Надалю

18.03.22 / Мнение: О таксистах и парикмахерах… Пришёл кризис, откуда не ждали?

27.06.22 / Классика уже не столь актуальна: этим летом в тренде босоножки с квадратным носком и «гладиаторы»

08.09.21 / Товарищи генсеки: Сталин, Хрушев, Брежнев и Горбачев

25.04.22 / Неизвестные отправляли с телефона Александра Невзорова пасхальные поздравительные открытки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика