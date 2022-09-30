 

Россия: на 11 новых аэропортов распространяется режим ограничения полетов

30.09.2022, 9:15, Разное
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По данным Федерального агентства воздушного транспорта, режим ограничения полетов для 11 российских аэропортов в центральной и южной частях РФ продлен до 10 октября.
В сообщении говорится, что ограничения на полеты в 11 российских аэропортов в центральной и южной частях РФ продлены до 10 октября 2022 года.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода и Брянска.

С 24 февраля действуют ограничения на полеты в южной части России.


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