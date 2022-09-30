 

“Газпром” возобновил подачу газа по “Силе Сибири”

30.09.2022, 9:15, Разное
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ОАО “Газпром” объявило о завершении планово-предупредительного ремонта на газопроводе “Сила Сибири”. Транспортировка газа по магистральному газопроводу в Китай возобновлена.
“Плановые профилактические работы на газопроводе “Сила Сибири” завершены. В заявлении, опубликованном на канале мессенджера Telegram, компания сообщила, что транспортировка газа была возобновлена сегодня в соответствии с планом.

Плановые профилактические работы стали причиной приостановки транспортировки газа по “Силе Сибири” 22-29 сентября. Газпром и CNPC договорились, что профилактические работы по обслуживанию оборудования и систем газопровода проводятся два раза в год – весной и осенью.

Сила Сибири” – это магистральный трубопровод, который проходит примерно в 3 000 км от РФ до Китая. В настоящее время он транспортирует газ из Чаяндинского месторождения, на котором базируется центр газодобычи Якутии, российским потребителям на Дальнем Востоке или в Китае. В конце 2022 года “Сила Сибири” будет получать газ с другого месторождения – Ковыктинского, на котором базируется Иркутский центр газодобычи.


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