 

Мнение: Указ

30.09.2022, 9:10, Разное
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Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Понятно, что это сугубо внутренний документ для внутрироссийской повестки. Во всем остальном мире не изменилось ничего.

Российскому вождю так никто и не объяснил, что искусство политики сильно отличается от искусства рэкета на рынке. Важно не только «отжать» и отнять, главное – зафиксировать результат так, чтобы с этим согласились все остальные. Но именно эту часть, видимо, наш президент пропустил на лекциях, защищая честь родного университета на соревнованиях.

Источник: Эль Мюрид


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