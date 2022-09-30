Мнение: Указ
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Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Понятно, что это сугубо внутренний документ для внутрироссийской повестки. Во всем остальном мире не изменилось ничего.
Российскому вождю так никто и не объяснил, что искусство политики сильно отличается от искусства рэкета на рынке. Важно не только «отжать» и отнять, главное – зафиксировать результат так, чтобы с этим согласились все остальные. Но именно эту часть, видимо, наш президент пропустил на лекциях, защищая честь родного университета на соревнованиях.
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Источник: Эль Мюрид
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