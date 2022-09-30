 

Вскрылась правда о суррогатной матери детей Пугачевой и Галкина*: Украинская женщина

30.09.2022, 9:10, Разное
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История любви
Аллы Пугачевой и Максима Галкина* поражает верностью и прочностью. Вместе они
уже 20 лет.

В 2013 году в звездном браке появились дети — двойняшки Гарри и Лиза. Из-за серьезного возраста Аллы
Борисовны малыши появились на свет благодаря суррогатной матери. Вот уже почти
десять лет публика гадает — кто же была эта женщина, родившая детей Пугачевой и
Галкина*? Предполагается, что наконец-то вскрылась правда.

Психолог Вероника
Степанова опубликовала большой ролик, посвященный Алле Пугачевой. В нем она
разобрала и психологический портрет женщины, и ее отношения с нынешним
супругом. В искренность союза Вероника не сильно верит и приводит интересные
аргументы. Она считает, что звезды просто играют на публику, скрывая от фанатов истинные желания друг друга.

“Вот их детки, которых
какая-то украинская женщина выносила”, — рассуждает психолог. После этой фразы эксперт ушла в другую тему и не продолжила мысли о том, кто же эта женщина.

Пока ни Максим Галкин*, ни Алла Пугачева не желают раскрывать информацию о рождении своих детей.

* Максим Галкин
признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


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