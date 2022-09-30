Вскрылась правда о суррогатной матери детей Пугачевой и Галкина*: Украинская женщина

История любви

Аллы Пугачевой и Максима Галкина* поражает верностью и прочностью. Вместе они

уже 20 лет.

В 2013 году в звездном браке появились дети — двойняшки Гарри и Лиза. Из-за серьезного возраста Аллы

Борисовны малыши появились на свет благодаря суррогатной матери. Вот уже почти

десять лет публика гадает — кто же была эта женщина, родившая детей Пугачевой и

Галкина*? Предполагается, что наконец-то вскрылась правда.

Психолог Вероника

Степанова опубликовала большой ролик, посвященный Алле Пугачевой. В нем она

разобрала и психологический портрет женщины, и ее отношения с нынешним

супругом. В искренность союза Вероника не сильно верит и приводит интересные

аргументы. Она считает, что звезды просто играют на публику, скрывая от фанатов истинные желания друг друга.

“Вот их детки, которых

какая-то украинская женщина выносила”, — рассуждает психолог. После этой фразы эксперт ушла в другую тему и не продолжила мысли о том, кто же эта женщина.

Пока ни Максим Галкин*, ни Алла Пугачева не желают раскрывать информацию о рождении своих детей.

* Максим Галкин

признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.