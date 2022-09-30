Города Подмосковья с доступным жильем

Средняя стоимость квартиры в новостройках Подмосковья составляет 7,5 млн рублей. Это примерно в 2–3 раза ниже средней цены столичной квартиры. При этом бюджет покупки сильно различается, в зависимости от конкретного города.

Самые бюджетные квартиры предлагаются в новостройках Электрогорска, где средняя цена лотов составляет 4,9 млн рублей. Далее следует Серпухов (5,2 млн) и Лобня (5,5 млн рублей). С бюджетом до 6 млн рублей также можно рассчитывать на квартиру в новостройках городов Пущино и Дмитров.

За год стоимость жилья в новостройках самых доступных городов Подмосковья выросла на 34%. Сильнее всего – сразу на 113% – подорожали новостройки Электрогорска.

Самая доступная «вторичка» продается в Кашире, где средняя цена квартиры составляет 4 млн рублей. В Егорьевске вторичное жилье в среднем реализуется за 4,1 млн рублей, в Электрогорске – за 4,2 млн, в Воскресенске – за 4,3 млн рублей. За 4,5 млн рублей можно купить «вторичку» в Орехово-Зуево и Шатуре.

За год вторичное жилье в этих городах в среднем подорожало на 30%. Максимальный рост зафиксирован в Шатуре (+46%) и Кашире (+41%).