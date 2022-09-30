«Нельзя всё сваливать на Путина» — немецкий экономист назвал ЕЦБ главным виновником высокой инфляции в Германии

По мнению одного из ведущих немецких экономистов Ларса Фельда, основной причиной повышенной инфляции в Германии является нерешительность Европейского центрального банка (ЕЦБ), передаёт Focus. По его словам, ЕЦБ должен был отреагировать на сложившуюся ситуацию и повысить процентные ставки намного раньше — повышенная инфляция наблюдалась ещё до начала украинского кризиса в прошлом году. Фельд убеждён: немецкие политики не должны перекладывать всю ответственность за нынешний кризис на президента РФ Владимира Путина.



AP

Инфляция растёт, газа становится меньше, а экономике грозит рецессия — у Германии серьёзные неприятности. В интервью YouTube-каналу René will Rendite один из ведущих немецких экономистов и бывший член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Ларс Фельд рассказывает о том, насколько серьёзна ситуация и какие меры необходимо принять прямо сейчас, передаёт Focus.

У Ларса Фельда плохие новости — особенно когда речь заходит об инфляции. Он опасается, что темпы инфляции в этом году достигнут двузначных цифр. По мнению экономиста, повышения процентных ставок, о котором ранее объявил Европейский центральный банк (ЕЦБ), недостаточно для того, чтобы обуздать инфляцию. По его словам, необходима хотя бы положительная реальная процентная ставка.

Экономист, который консультирует министра финансов Германии Кристиана Линднера, винит в сложившейся ситуации нерешительность ЕЦБ. По его словам, ЕЦБ должен был отреагировать намного раньше. Повышенная инфляция наблюдалась ещё в ​​прошлом году, до начала украинского кризиса. «Нельзя всё сваливать на Путина», — подчеркнул Фельд.

Что касается экономической ситуации в Германии, то Фельд смотрит на будущее с пессимизмом. В первую очередь потому, что цены на энергоносители будут сохраняться на высоком уровне. По его словам, чтобы Германия осталась важным экономическим центром и продолжила привлекать инвестиции, политики должны действовать прямо сейчас, пишет Focus.