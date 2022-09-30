 

“Каждый своей жизнью”: Малахов ответил на слухи о разводе

30.09.2022, 4:58, Разное
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Недавно в Сети появились слухи о том, что в семье российского телеведущего Андрея Малахова разлад. Якобы он давно не живет со своей супругой Натальей Шкулевой и не появляется с ней на людях. Это выглядело странно и было заметно всем, ведь раньше Малахов не расставался со своей женой. Анонимный источник открыто сообщил в Сети, что браку Малахова со Шкулевой пришел конец.

Источник сослался на то, что Малахов уже две недели якобы нигде не появляется вместе со Шкулевой, и предположил, что пара “перестала дружить”.

“Они всегда жили каждый своей жизнью”, – сообщил источник.

Пара долго не комментировала происходящее, но на днях Малахов ответил на информацию. Он заявил, что недавно провел с женой церемонию “Народной премии” в Чите.

Наконец сам Андрей Малахов поставил точку в слухах о том, что его брак на грани распада. “Не переживайте. Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили”, – ответил телеведущий.

Впрочем, проблемы в семье – не единственное, что беспокоит фанатов Малахова. Долгое время фанаты судачат о том, что у него есть какой-то недуг, который не дает ему нормально жить. Эти слухи Андрей Малахов, по какой-то причине, не опровергает.


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