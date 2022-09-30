Эксперт по стилю представила главные обувные тренды осени 2022 года

Обувь сегодня является не просто предметом одежды. Она,

безусловно, занимает одно из главных мест в гардеробе стильной женщины. В

России принято “встречать по одежке”, поэтому на каждое мероприятие

необходимо подбирать подходящую обувь. Эксперты по деловым коммуникациям

говорят, что от внешнего вида собеседника может в значительной степени зависеть

успех переговоров.

В свою очередь эксперты по стилю рекомендуют женщинам не

отставать от модных трендов. Итак, что стоит надевать осенью 2022 года? Об это

редакции “Дни.ру” в эксклюзивном интервью рассказала бизнесвумен Юлия

Казакова.

Эксперт по стилю подчеркнула, что обувь – это предмет

гардероба, который может изменить впечатление об образе человека. По ее словам,

женщинам стоит уделять обуви особое внимание. Специалист призвала помнить не

только о красоте, но и комфорте.

“Главный обувной тренд можно описать такими словами,

как массивность, твердость, устойчивость. Для этой осени это, однозначно, еще и

комфорт”, – уверена Юлия Казакова.

Она подчеркнула, что самыми модными моделями в 2022 году

являются платформы, причем, как с каблуком, так и без. Для любителей ярких

образов прекрасно подойдет обувь с фактурной платформой.

Бесспорной классикой остаются сапоги-трубы. В тренде будут

все модели. По словам эксперта, шнуровка отлично смотрится на любой обуви,

однако может выполнять не функциональную, а декоративную роль.

Модная осенняя обувь – это, конечно, высокие ботфорты,

относящие нас к 90-м годам. Осенью в тренде все виды носка и каблука. Для

разнообразия Юлия Казакова также рекомендует носить сабо.