 

Дональд Трамп предположил, что может стать посредником для переговоров между Россией и Украиной

30.09.2022, 4:00, Разное
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Бывший президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что весь мир ждёт переговоров между Россией и Украиной. Он также предположил, что мог бы возглавить переговорную группу, пишет WION. Кроме того, Трамп призвал «сохранять спокойствие» после сообщений о саботаже на газопроводе «Северный поток» и не усугублять ситуацию.

Бывший президент США Дональд Трамп предложил стать посредником для заключения соглашения между Россией и Украиной. Он опубликовал такое заявление в своей социальной сети Truth Social после сообщений о возможном саботаже на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Трамп начал своё послание с того, что призвал руководство США сохранять спокойствие после того, как появились сообщения о саботаже. Он заявил, что саботаж был значительным событием, однако это пока не должно повлечь за собой какого-то значительного решения. Он также призвал США не усугублять ситуацию в том, что касается взрыва на трубопроводе.

Трамп отметил, что РФ и Украина нуждаются в мирном соглашении и хотят заключить его, после чего предположил, что мог бы возглавить переговорную группу.

Предложение о переговорах для заключения мирного соглашения было опубликовано вслед за другим постом, посвящённым газопроводу «Северный поток» в среду утром. Ранее Трамп заявил, что утечка из трубопровода может быть более важным событием, чем новости о приближающемся к Флориде урагане «Йэн».

Трамп при этом не упустил случая высмеять администрацию Байдена: слово «руководство» в начале своей публикации он написал в кавычках, подчёркивая тем самым, что не считает администрацию Байдена легитимной. Он также заявил, что катастрофы между Россией и Украиной никогда не должно было случиться — и точно не случилось бы, если бы он был президентом.

До настоящего момента никакого ответа на предложение Трампа ни со стороны Украины, ни от РФ или администрации США не последовало.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2022 года.


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