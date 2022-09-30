 

“Оскорбляет флаг, герб и людей”: брызжущего ядом предателя Галкина* отправили на нары

30.09.2022, 3:37, Разное
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Максим Галкин*
продолжает вести свой микроблог и общаться с аудиторией, несмотря на новые громкие титулы от Минюста.

Не всей аудитории
юмориста откликается его позиция. Многие подписчики отписываются от, по их
мнению, предателя Максима Галкина*. Ему напоминают, что похожие высказывания о родине
уже отправили на нары других общественных деятелей.

Брызжущего ядом
сарказма Галкина* не оставили без внимания и другие неравнодушные звездные деятели.
Клинический психолог и экстрасенс Зираддин Рзаев считает, что шоумен
заслуживает жесткого наказания.

“Этот Галкин
своими заявлениями оскорбляет флаг, герб России, президента, а также людей,
которые добровольно идут на фронт”, — заявляет провидец. По его мнению,
такие высказывания — это неуважение, а сам Галкин* оскорбляет, гипнотизирует и
зомбирует других россиян.

“Я думаю, что столько нарушений от Максима Галкина*, что
это уже серьезная уголовная ответственность”, — высказывается эксперт.

Рзаев призвал
артистов и юмористов заниматься своим делом, ведь каждый должен быть
специалистом в своей сфере. В противном случае, по мнению экстрасенса, это
закончится катастрофой.

* Максим Галкин
признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


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