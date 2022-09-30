“Оскорбляет флаг, герб и людей”: брызжущего ядом предателя Галкина* отправили на нары

Максим Галкин*

продолжает вести свой микроблог и общаться с аудиторией, несмотря на новые громкие титулы от Минюста.

Не всей аудитории

юмориста откликается его позиция. Многие подписчики отписываются от, по их

мнению, предателя Максима Галкина*. Ему напоминают, что похожие высказывания о родине

уже отправили на нары других общественных деятелей.

Брызжущего ядом

сарказма Галкина* не оставили без внимания и другие неравнодушные звездные деятели.

Клинический психолог и экстрасенс Зираддин Рзаев считает, что шоумен

заслуживает жесткого наказания.

“Этот Галкин

своими заявлениями оскорбляет флаг, герб России, президента, а также людей,

которые добровольно идут на фронт”, — заявляет провидец. По его мнению,

такие высказывания — это неуважение, а сам Галкин* оскорбляет, гипнотизирует и

зомбирует других россиян.

“Я думаю, что столько нарушений от Максима Галкина*, что

это уже серьезная уголовная ответственность”, — высказывается эксперт.

Рзаев призвал

артистов и юмористов заниматься своим делом, ведь каждый должен быть

специалистом в своей сфере. В противном случае, по мнению экстрасенса, это

закончится катастрофой.

* Максим Галкин

признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.