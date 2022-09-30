 

Регистрация права собственности на недвижимость: важные условия

30.09.2022, 3:37, Разное
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Приобрести уютную квартиру, загородный дом или участок
земли, наверное, – мечта большинства россиян. В нашей стране в отношении
объектов недвижимости действуют специальные правила, которые регулируются
законом. Разумеется, собственникам жилья очень важно знать все условия.

Итак, главным и единственным основанием установления
собственности объект недвижимости является его официальная регистрация. Обойти
стороной данную процедуру просто непозволительно как при непосредственной
покупке жилья, так и при оформлении ипотеки.

Здесь важно понимать, что даже кредитный договор с банком не
является подтверждением права владения домом или квартирой. Заняться оформление
документов необходимо сразу. К слову, за регистрацию права собственности
положена госпошлина.

Как правило, процедура занимает до десяти дней. Далее собственник
получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Именно
официальный документ из ЕГРН позволит совершать последующие сделки.

Обладая соответствующим документом, владелец дома или
квартиры можно оформить, например, дарственную. Регистрация права собственности
на недвижимость должна происходить у нотариуса, если отчуждаются детские доли.

Кстати, в скором времени россияне смогут приобретать или
арендовать земельные участки, не выходя из дома. Закон об онлайн-торгах уже
приняла Госдума РФ. Об этом сообщает “Радио 1”. Конечно, даже при дистанционной
покупке будет необходимо регистрировать право собственности.


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