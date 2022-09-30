Le Monde – ошибки фон дер Ляйен в санкционной политике играют на руку России

Президент РФ Владимир Путин с самого начала украинского конфликта винил в надвигающемся на мир голоде Евросоюз и его санкции, в то время как Брюссель старательно убеждал развивающиеся страны в своей непричастности к этой проблеме, рассказывает Le Monde. Однако затем Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен допустила ряд оплошностей, которые могли подтвердить слова российского лидера: так, из-за новых двусмысленных «руководящих принципов» третьи страны временно лишились поставок зерна и удобрений из России.



AP

С начала спецоперации на Украине Владимир Путин обвинил Евросоюз в том, что антироссийские санкции приводят к голоду по всему миру, пишет Le Monde. ЕС на протяжении многих месяцев пытался убедить Африку, Азию и Южную Америку в ложности этого утверждения, однако этим летом Еврокомиссия против своей воли предоставила Кремлю доводы в защиту его точки зрения, осложнив экспорт российских удобрений и пшеницы. Ситуация окончательно разрешилась 19 сентября спустя полтора месяца, в течение которых руководящий орган ЕС, похоже, не мог решить, что делать.

Чтобы лучше понять эту историю, нужно вернуться немного назад, объясняет французская газета. В июле Евросоюз обсуждал седьмой пакет санкций, который должен был дополнить шесть первых и сократить возможности для их обхода. В то же время в Африке и в меньшей степени в ООН принятые ограничения критиковали за то, что они ставят мировую продовольственную безопасность под угрозу. Кроме того, обсуждаемые меры снимали все неясные моменты, связанные с экспортом сельскохозяйственной продукции: эти товары не попадали под санкции, но появлялись вопросы, если рассматривался морской транспорт, страховая отрасль или банковская система.

В то же время под эгидой ООН и при посредничестве Анкары между Киевом и Москвой проходили переговоры о разрешении экспорта в другие страны украинского зерна, заблокированного в портах Чёрного моря. Кремль на этом фоне требует отмену всех ограничений на экспорт собственной пшеницы и особенно удобрений. В постановлении от 21 июля Евросоюз обязался «избегать любых мер, которые могут привести к нарушению продовольственной безопасности по всему миру». Также в ЕС подтвердили, что «никакие» санкции «ни в коей мере не нацелены на торговлю сельскохозяйственными и продовольственными товарами, в том числе пшеницей и удобрениями, между третьими странами и Россией». На следующий день в Стамбуле в присутствии Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российские и украинские представители подписали договор, который позволял возобновить экспорт украинского зерна по защищённым морским коридорам.

Однако 10 августа Еврокомиссия опубликовала официальное сообщение, поставившее под угрозу с трудом созданные договорённости, отмечает Le Monde. «Руководящие принципы» были призваны помочь различным европейским экономическим субъектам лучше применять санкции, а по существу подтверждали, что товары под санкциями нельзя ни перевозить, ни обеспечивать их транспортировку, не уточняя при этом, что такие запреты касаются продовольственных товаров.

Страховые компании незамедлительно прекратили работать с грузовыми судами, перевозившими зерно и удобрения, причём некоторые уже были в море, а другие — на причале. Для Греции, Кипра и Мальты такая новость стала неприятным сюрпризом. Даже сейчас дипломат из одной из этих стран возмущается, что «своими руководящими принципами Еврокомиссия единолично изменила правила». «Руководящие принципы Еврокомиссии ничего не разъясняли, они привели к обратному эффекту, — указывает другой дипломат. — Чтобы не нарушать юридические правила и не терять репутацию, исполнительные органы слишком вольно их интерпретировали».

Москва между тем потирала руки, рассказывает издание. «Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно… передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остаётся без ответа», — заявил 20 сентября Владимир Путин. На самом деле, отмечается в статье, накануне этого заявления Еврокомиссия в обстановке максимальной секретности скорректировала свои шаги и опубликовала новые «руководящие принципы», которые устраняли любые неясности о возможном экспорте российских удобрений.

«Почему же на это потребовалось так много времени?» — задаётся вопросом Le Monde. «Потому что она (Еврокомиссия. — ИноТВ) не хотела этого делать», — отвечает один из дипломатов. Действительно, после неразберихи 10 августа руководящий орган ЕС объяснил Афинам, Валетте и Никосии, а также соответствующим исполнительным органам, что ничего не мешает им перевозить российские сельскохозяйственные товары, и грузовые суда вновь вышли в море.

Глава ООН Антониу Гуттереш потребовал от Еврокомиссии прояснить ситуацию. Он обозначил свои требования в телефонном разговоре с Урсулой фон дер Ляйен 14 сентября, когда она третий раз посещала Киев. Через пять дней, когда бывший министр обороны Ангела Меркель прибыла в Нью-Йорк для участия в заседании ООН, в этом деле была поставлена точка.

Мимоходом Брюссель исправил ещё одну ошибку, закравшуюся в руководящие принципы от 10 августа. Российские уголь и древесину, находящиеся под санкциями, также можно экспортировать в третьи страны, которым они необходимы на фоне энергетического кризиса и роста цен. Кроме того, Еврокомиссия посчитала целесообразным распространить те же принципы на цемент. Генеральный секретарь руководящего органа ЕС Илзе Юхансоне принесла свои извинения представителям стран-членов в Евросоюзе за такие повторяющиеся промахи.

Это не первая оплошность, которую совершает Урсула фон дер Ляйен с начала украинского конфликта, напоминает Le Monde. Так, под давлением Польши и балтийских стран, особенно враждебно относящихся к малейшей уступке Москве, в середине июня председатель Еврокомиссии объявила в Вильнюсе о том, что поезда с российскими товарами, находящимися под санкциями, не могут пересекать территорию этой страны, даже направляясь в Калининград. Угроза ответных действий со стороны Москвы в отношении Литвы привела к тому, что фон дер Ляйен быстро поменяла свои указания. То же самое произошло, когда Еврокомиссия заявила, что европейские страны ни в коем случае не должны уступать требованиям Кремля и платить «Газпрому» в рублях, даже если Москва за это отключит им газ. Болгария и Польша расплатились за это и 27 апреля лишились российских поставок углеводородов. С тех пор Брюссель позволил странам-членам самим улаживать эти вопросы.