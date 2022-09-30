Bloomberg – разрушения на «Северных потоках» грозят климатической катастрофой

Повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море может иметь разрушительные последствия для экологии. По предварительным подсчётам, в результате инцидента в атмосферу попало уже 300 тыс. тонн метана, пишет Bloomberg.



AP

Авария на «Северных потоках» может привести к «климатической катастрофе». Об этом свидетельствует 700-метровая воронка бурлящей воды в Балтийском море, образовавшаяся в результате взрыва одного из газопроводов, пишет Bloomberg.

По оценкам Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 тыс. тонн метана. В течение 20 лет этот объём газа окажет примерно такое же влияние на климат, как ежегодные выбросы порядка 5,48 миллионов автомобилей в США.

К настоящему моменты причина трёх почти одновременных повреждений трубопроводов не была установлена. Но американские и немецкие власти заявили, что случившееся «выглядело как саботаж», подчёркивает издание.

Хотя «Северный поток» был остановлен, а «Северный поток — 2» так и не запустили, в них содержался находящийся под давлением газ, большую часть которого составлял метан. «На трубопроводах отсутствуют механизмы сдерживания, поэтому всё их содержимое, вероятно, выйдет наружу», — предполагают представители Федерального агентства по охране окружающей среды Германии.

Два из трёх повреждений произошли в экономической зоне Дании. Власти скандинавской страны заявили, что более половины газа уже утекло из пострадавших трубопроводов в Балтийское море, а большая часть того, что ещё остаётся, выйдет наружу к ближайшему воскресенью. Согласно прогнозам местного энергетического агентства, выбросы метана составят около 32% годовых выбросов парниковых газов в стране.

Между тем оценка точного количества метана, выброшенного в атмосферу, является чрезвычайно сложной задачей. Получить же точные данные над водой гораздо сложнее, поскольку свет отражается от поверхности, обращает внимание Bloomberg.

Кроме того, существует ряд других ключевых неопределённостей. Неизвестно, сколько газа было в трубопроводах во время инцидента, при какой температуре и давлении он удерживался и насколько велик был размер повреждений. Для получения точных показаний, вероятно, придётся проводить измерения с воздуха, рассуждает издание.

Несмотря на это, учёные в социальных сетях поспешили провести предварительные расчёты о возможном выбросе. Директор по энергетической стратегии Фонда защиты окружающей среды Эндрю Бакстер подсчитал, что взрывы привели к утечке примерно 115 тыс. тонн метана.

Крупнейший известный выброс метана в США произошел в 2015 году на газохранилище в каньоне Алисо, в результате чего за несколько месяцев в атмосферу попало около 97,1 тыс. тонн газа. В случае же «Северного потока» подобный объём мог утечь в течение нескольких часов, считает Bloomberg.

В то же время другие учёные призвали не сгущать краски. Хотя они согласились с тем, что утечки из «Северных потоков» стали катастрофическими для климата, по их словам, эти показатели меркнут по сравнению с ежедневными выбросами глобальной газовой инфраструктуры.

«Наиболее прямым воздействием этих утечек на климат является дополнительная порция мощного парникового газа — метана», — отмечает исполнительный директор Эдинбургского института изменения климата Дэйв Рей. «Однако это капля в море по сравнению с огромным количеством так называемого неконтролируемого выброса метана, который выпускается каждый день во всём мире при фрекинге, добыче угля и нефти», — добавляет эксперт.