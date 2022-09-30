 

В Москве на улице Лужники провели благоустройство

30.09.2022, 2:15, Разное
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В российской столице уже несколько лет действует масштабная
программа по благоустройству городских улиц, дворов, парков и целых районов.
Проект, запущенный мэром Москвы Сергеем Собяниным, так и называется – “Мой
район”. Его цель – сделать каждый район столицы красивым и комфортным,
создавая там точки притяжения и важнейшую инфраструктуру для местных жителей.

Лишь в текущем году в городе приведено в порядок и еще будет
обновлено около тысячи различных объектов. Среди них – улица Лужники. Там
специалисты обустроили современные зоны для отдыха и занятий спортом. Об этом
сообщает АГН “Москва” со ссылкой на пресс-службу комплекса городского
хозяйства.

Как отметил заместитель главы столичного региона по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, комплексные
работы проведены на улице Лужники и на территории, прилегающей к Международному
центру самбо и центру бокса.

“Расширили пешеходную часть, обустроили комфортные
дорожки для любителей бега и велосипедистов, ширина каждой составляет 2,5 м,
протяженность – 2 км. Заменили асфальт на проезжей части, полностью обновили
систему освещения. Запланированы мероприятия по озеленению: поздней осенью
высадим 15 новых деревьев и около 80 кустарников”, – рассказал чиновник.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что специалистам удалось
обновить 90 тысяч квадратных метров асфальта, замостить еще 26
“квадратов” тротуаров, оборудовать 115 гранитных пандусов, а также
проложили 32 тысячи “квадратов” газона.

В ходе благоустройства они установили современный
остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью, а также
поставили 95 фонарей и уличных торшеров, 36 опор контрастного освещения на
пешеходных переходах. Территории украсили 116 малых архитектурных форм.

Благоустройство по программе “Мой район” прошло и
в одном из кварталов Обручевского района Москвы. На территории площадью 15
гектаров специалисты обустроили 15 площадок с большими игровыми комплексами,
качелями, каруселями, горками и батутами для детей.

Кроме того, в ходе работ были обустроены четыре спортивные
зоны. Для местных жителей создали зону отдыха с садовой мебелью. Там же, как
сообщает РИАМО, высадили 6,5 тысяч новых деревьев и кустарников.


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