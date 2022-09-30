Улетела? Логично – Личное мнение

Не совсем понятна цепочка рассуждений некоторых СМИ, согласно которой был сделан вывод, что Алла Пугачёва покинула прочь Россию.

Увидели тонированный автомобиль. Говорят, была на таком же 1-го сентября. Машина проехала во Внуково, где паркуются бизнес-джеты.



Фото: Соцсети

Может, есть ещё какие-то детали? Фото? Видео?

Впрочем, неважно. Очевидно, что вероятность исхода Аллы велика. Даже если СМИ ошибаются, то Алла всё равно улетит.

Прилетела. Пнула дверь лимузина. Обещала всем вправить мозги. Попросила признать её иноагентом. Что ещё делать? Всё? Всем наплевать? Улететь — вполне логичный следующий шаг.

Улетала — так улетела. Было бы о ком сожалеть. Сама себя назначила на эстраде главной, хотя не менее, а то и более талантливых певцов и певиц в стране много.

Если Алла и в самом деле улетела, то это означает только то, что ничего она не смогла из того, что хотела.

Не получилось. Как вы думаете, чего она прилетала?

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