“Надо бороться годами”: рак разбил недавно выскочившую замуж солистку “Та-Ту”

Летом этого года

рыжая “татушка” Лена Катина вышла замуж во второй раз. Избранником девушки

стал миллионер Дмитрий Спиридонов. Мужчина занимается бизнесом и ранее запускал

проекты вместе с Олегом Тиньковым. Скорее всего, пара познакомилась на дне

рождении бизнесмена — Лена Катина выступала там с любимыми песнями группы

“Та-Ту”.

Дмитрий не

скрывает своего диагноза — рак щитовидной железы. Впервые с ним он столкнулся

еще в 2014 году, а спустя восемь лет история повторилась. В новом интервью Лена

призналась, что рак разбил ее радость на какое-то время и заставил переживать,

но она верит в лучшее. Девушка мечтает о совместных детях и долгой счастливой

жизни со Спиридоновым. По ее словам, у супруга сейчас этап ремиссии после лечения в Германии.

“Слава

богу, не та онкология, с которой надо бороться годами”, — поделилась с читателями недавно выскочившая замуж Катина. Девушка напоминает, что болезнь может вернуться, но она верит в лучшее.

Напомним, что солистка

группы “Та-Ту” уже была замужем. Со своим первым мужем музыкантом Сашо

Кузмановичем девушка развелась несмотря на общего сына.