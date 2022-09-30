 

“Надо бороться годами”: рак разбил недавно выскочившую замуж солистку “Та-Ту”

30.09.2022, 0:50, Разное
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Летом этого года
рыжая “татушка” Лена Катина вышла замуж во второй раз. Избранником девушки
стал миллионер Дмитрий Спиридонов. Мужчина занимается бизнесом и ранее запускал
проекты вместе с Олегом Тиньковым. Скорее всего, пара познакомилась на дне
рождении бизнесмена — Лена Катина выступала там с любимыми песнями группы
“Та-Ту”.

Дмитрий не
скрывает своего диагноза — рак щитовидной железы. Впервые с ним он столкнулся
еще в 2014 году, а спустя восемь лет история повторилась. В новом интервью Лена
призналась, что рак разбил ее радость на какое-то время и заставил переживать,
но она верит в лучшее. Девушка мечтает о совместных детях и долгой счастливой
жизни со Спиридоновым. По ее словам, у супруга сейчас этап ремиссии после лечения в Германии.

“Слава
богу, не та онкология, с которой надо бороться годами”, — поделилась с читателями недавно выскочившая замуж Катина. Девушка напоминает, что болезнь может вернуться, но она верит в лучшее.

Напомним, что солистка
группы “Та-Ту” уже была замужем. Со своим первым мужем музыкантом Сашо
Кузмановичем девушка развелась несмотря на общего сына.


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