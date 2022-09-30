 

День Веры, Надежды, Любови: что нельзя делать 30 сентября 2022

30.09.2022, 0:50, Разное
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ИСТОРИЯ

Вера, Надежда и Любовь жили вместе со своей матерью Софией в
Риме в I веке нашей эры. Овдовевшая София была благородной христианской и в
дочерях воспитывала уважение к священным учениям. Она требовала от наследниц
соблюдать духовную и физическую чистоту.

Узнав об этой семье, император Адриан, сторонник
христианских гонений, потребовал привести их к себе. Он призвал Софию и ее
дочерей отдать дань языческой богине Диане, но маленькие девочки отказались.

Правителя Рима разозлило их мужество. Он приказал истязать и
казнить дочерей Софии. Убитых детей император отдал женщине. Мать похоронила
своих наследниц по христианскому обряду и навсегда осталась на их могиле.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

В день памяти святых мучениц женщинам нельзя себя ничем
утруждать. Наши предки 30 сентября отказывались от работы по дому и в огороде.
Гуляния и застолья тоже под запретом, потому что день считается траурным.
Нельзя вступать в ссоры с близкими. Дела любовные тоже стоит отложить.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

День Веры, Надежды и Любови считается одним самых главных
женских христианских праздников. На Руси было принято бабам громко плакать с
утра, чтобы отпугнуть нечистую силу. Мать семьи 30 сентября должна был испечь каравай
и угостить своих родных. Наши предки верили, что если утро пасмурное, значит,
грядут теплые деньки. Рыбаки знал, что в этот день их ожидает отменный улов. Об этом сообщает “Пятый канал”.


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