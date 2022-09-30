День Веры, Надежды, Любови: что нельзя делать 30 сентября 2022

ИСТОРИЯ

Вера, Надежда и Любовь жили вместе со своей матерью Софией в

Риме в I веке нашей эры. Овдовевшая София была благородной христианской и в

дочерях воспитывала уважение к священным учениям. Она требовала от наследниц

соблюдать духовную и физическую чистоту.

Узнав об этой семье, император Адриан, сторонник

христианских гонений, потребовал привести их к себе. Он призвал Софию и ее

дочерей отдать дань языческой богине Диане, но маленькие девочки отказались.

Правителя Рима разозлило их мужество. Он приказал истязать и

казнить дочерей Софии. Убитых детей император отдал женщине. Мать похоронила

своих наследниц по христианскому обряду и навсегда осталась на их могиле.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

В день памяти святых мучениц женщинам нельзя себя ничем

утруждать. Наши предки 30 сентября отказывались от работы по дому и в огороде.

Гуляния и застолья тоже под запретом, потому что день считается траурным.

Нельзя вступать в ссоры с близкими. Дела любовные тоже стоит отложить.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

День Веры, Надежды и Любови считается одним самых главных

женских христианских праздников. На Руси было принято бабам громко плакать с

утра, чтобы отпугнуть нечистую силу. Мать семьи 30 сентября должна был испечь каравай

и угостить своих родных. Наши предки верили, что если утро пасмурное, значит,

грядут теплые деньки. Рыбаки знал, что в этот день их ожидает отменный улов. Об этом сообщает “Пятый канал”.