Диета по группе крови: правильный выбор продуктов для достижении идеальной массы тела

Созданная в 1996 году, диета по группе крови популярна и сегодня. Она была разработана врачом-натуропатом Питером Д’Адамо и впервые опубликована в его книге под названием «Есть правильно, по группе крови». Автор написал, что выбор пищи, адаптированной к группе крови, приносит организму больше преимуществ. Польза в том, чтобы сделать тело здоровее, жить дольше и поддерживать идеальный вес.

После того как вышла книга Д’Адамо и произвела фурор, люди, не получившие должных результатов от традиционной диеты, перешли на диету по группе крови. Есть различные варианты питания, которые вы можете попробовать, если тоже решили воспользоваться этой схемой для снижения массы тела.

0 (I) — первая

Рекомендуется выбирать продукты с высоким содержанием белка, кушать много мяса, овощей, рыбы и фруктов. Следует ограничить потребление цельного зерна, фасоли и бобовых. Если люди с первой группой крови хотят похудеть, рекомендуется отдать предпочтение морепродуктам, морским водорослям и красному мясу. Также подойдут брокколи, шпинат и оливковое масло, а вот пшеницы, кукурузы и молока стоит избегать.

A (II) — вторая

Обладателям второй группы крови рекомендуется выбирать фрукты, овощи, тофу, морепродукты, индейку и цельнозерновые продукты. Все это также подходит для тех, кто не ест мясо. Если человек со второй группой крови хочет похудеть, ему стоит присмотреться к увеличению в рационе морепродуктов, овощей и ананасов. Не менее важно избегать употребления молока, пшеницы, кукурузы и орехов.

B (III) — третья

Рекомендуется отдавать предпочтение мясу, фруктам, морепродуктам, а также молочным и цельнозерновым продуктам. Для похудения людям с третьей группой крови следует есть зеленые овощи, яйца, печень и пить чай из корня солодки. Курицу, кукурузу, арахис и пшеницу желательно исключить.

AB (IV) — четвертая

Автор системы питания рекомендует выбирать молоко, тофу, баранину, рыбу, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи. Тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, стоит обратить внимание на тофу, морепродукты, зеленые овощи и морские водоросли. Следует избегать употребления курицы, кукурузы, гречки, а также красной фасоли.

Эффективна ли диета по группе крови

Хотя некоторые люди считают, что эта модель питания поможет поддерживать нормальный вес и оставаться здоровым, ученые говорят об обратном. Не обнаружено исследований, показывающих преимущества диеты по группе крови. Более того, исследование 2014 года, опубликованное в PLOS Journals, показало, что люди, следующие этой системе питания, подвержены повышенному кардиометаболическому риску, а именно повышению уровня холестерина и кровяного давления.

Другие результаты были представлены в исследовании 2021 года, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке. Результаты показали, что веганская диета с низким содержанием жиров не имеет никакой связи между группой крови и уровнем липидов или другими метаболическими показателями.

Теория диеты по группе крови

По словам специалиста по ревматологии из Гарварда Роберта Х. Шмерлинга, доктора медицинских наук, диета по группе крови основана на способности переваривать определенные виды пищи. Таким образом, продукты, адаптированные к группе крови, могут улучшить пищеварение, поддерживать вес, повышать энергию и предотвращать развитие некоторых заболеваний.

Например, группа крови 0 (I) считается охотником-собирателем: они привыкли есть продукты с высоким содержанием животного белка. Другим примером является группа крови AB (IV), которая, как говорят, появилась, когда люди начали заниматься сельским хозяйством и придерживались вегетарианской диеты. Между тем, считается, что группа крови A (II) зародилась среди кочевых племен, потребляющих много молочных продуктов. Следовательно, группа крови AB (IV) должна была развиться из смеси второй и третьей группы крови.