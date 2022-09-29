Mainichi Shimbun – в НАТО назревает раскол по поводу военной поддержки Украины

США и Европе необходимо объединиться и организовать новый этап военной помощи Украине, однако и у Вашингтона, и у Брюсселя есть свои проблемы, на решении которых необходимо сосредоточиться. Как пишет Mainichi Shimbun, если конфликт затянется, а США начнут снижать своё присутствие в регионе из-за китайской угрозы, то нельзя отрицать возможности того, что Германия и Франция не только не возьмут на себя инициативу по дальнейшему предоставлению вооружений, но и начнут склоняться к дипломатии и курсу на перемирие в отношении России.



AP

Перспективы военной спецоперации на Украине по-прежнему неясны, и прекращения огня не предвидится. Администрация Владимира Зеленского стремится вернуться на исходную точку до 24 февраля. Однако, как пишет Mainichi Shimbun, в условиях, когда Киев не может добиться перемирия собственными силами, не будет преувеличением сказать, что будущее конфликта зависит от американской военной поддержки, которая может переломить ситуацию на фронтах.

Как отмечает японское издание, фактически наибольший объём вооружённой помощи Киеву предоставляют США, причём общая сумма запланированной и предоставленной в период с января по август этого года поддержки, по некоторым оценкам, составила $13,5 млрд. Помощь США сопоставима по размерам с помощью всех европейских стран, вместе взятых, при этом внутри самого ЕС возникло расслоение.

Европейские страны, которые активно поставляют оружие, — Польша, Великобритания, Эстония и Латвия, где сильны антироссийские настроения, причём Польша и Великобритания по объёму поддержки уступают только США. Приём беженцев и другие подобные действия не слишком масштабны в таких небольших государствах, как Эстония или Латвия, но их доля по отношению к ВВП одна из самых высоких. Военная помощь Берлина, Парижа и Рима существенно меньше, Франция и Италия даже не входят в первую десятку стран-помощниц.

«США и Европе необходимо объединиться и организовать новый этап военной помощи, чтобы ускорить достижение перемирия с восстановлением статус-кво, к чему стремится Украина. Для перелома ситуации необходимы самые современные танки, бронемашины и самолёты. Однако такой помощи до сих пор нет. При этом сообщается, что «существует соглашение НАТО» об отказе в предоставлении передового вооружения», — пишет автор статьи.

На то есть несколько основных причин. В первую очередь, нельзя исключать риск того, что РФ нападёт на страну — члена НАТО, поскольку такого рода поставки будут рассматриваться как явный акт враждебности. Есть беспокойство по поводу вероятности эскалации конфликта, который может вылиться в ядерную войну. Вдобавок цена новейших танков и истребителей намного выше, чем гаубиц M777. В случае с истребителями затраты возрастут ещё сильнее, поскольку необходимо будет обучать пилотов, обслуживающий персонал и авиадиспетчеров.

Ввиду этих рисков и затрат США, Германия, Франция и другие страны, похоже, не решаются перейти к новому этапу. Америка уже предоставила Украине значительную помощь, но ей приходится проявлять осторожность из-за значительной финансовой нагрузки накануне промежуточных выборов в ноябре. Неотложной задачей администрации Байдена является противодействие инфляции и резкому росту цен на энергоносители, вызванному санкциями против России, поэтому трудно предсказать, сможет ли она подготовить новые пакеты помощи, которые увеличат её расходы. А Европе, которая в плане безопасности по-прежнему зависит от США, не хватает решимости запустить следующую фазу.

«Если конфликт затянется, а США начнут снижать своё присутствие в регионе из-за китайской угрозы, то нельзя отрицать возможности того, что Германия и Франция не только не возьмут на себя инициативу по дальнейшему предоставлению вооружений, но и начнут склоняться к дипломатии и курсу на перемирие в отношении России», — заключает автор материала.