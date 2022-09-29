 

Захарова предложила США признаться в причинах аварий на «Северных потоках»

29.09.2022, 23:30, Новости дня
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США следует признаться в причинах аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив об угрозах президента США Джо Байдена.

По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий и хочет дождаться результатов расследования инцидента странами Евросоюза. Пентагон выразил готовность поддержать усилия ЕС по устранению последствий аварий, передает РИА «Новости».

В ответ Захарова сообщила в Telegram: «Спекулировать не надо. Надо признаться в том, о чем говорил президент США, обещая покончить с «Северным потоком – 2».

В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1». Страны НАТО в своем заявлении указали на диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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