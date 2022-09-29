Министр обороны Британии Уоллес посетил Киев

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29.09.2022, 23:30, Новости дня
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На этой неделе в Киеве прошла встреча украинского министра обороны Алексея Резникова и прибывшего на Украину главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

Уоллес сообщил, что был рад посетить в Киеве Резникова, которого назвал своим добрым другом. По его словам, стороны обсудили увеличение военной помощи Украине. Уоллес заявил, что Великобритания усиливает поддержку Киева и продолжит это делать даже после 2023 года, передает ТАСС.

Напомним, ставшая главой правительства Великобритании Лиз Трасс заявляла, что стратегически важно победить Россию на Украине. Она призвала продолжать вводить антироссийские санкции. Трасс считает, что Украине нужно больше РСЗО и тяжелых вооружений. На прошлой неделе в канцелярии премьера объявили, что Лондон в 2023 году выделит не менее 2,3 млрд фунтов (2,63 млрд долларов) на оказание Киеву военной помощи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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