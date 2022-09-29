 

Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости

29.09.2022, 23:30, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию и народ республики с Днем победы и независимости, который в Абхазии отмечается 30 сентября, сообщила пресс-служба Бжании.

Путин направил Абхазии «самые теплые поздравления», подчеркнув, что отношения двух стран развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Путин выразил уверенность, что РФ и Абхазии удастся обеспечить дальнейшее наращивание конструктивных двусторонних связей, которые будут способствовать региональной стабильности. Он пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и благополучия.

30 сентября в Абхазии отмечают 29-ю годовщину окончания грузино-абхазской войны, считающейся в республике Отечественной войной народа Абхазии 1992–1993 годов, передает ТАСС.

Напомним, накануне Абхазию посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. МИД Грузии назвал его визит «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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