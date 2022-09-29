 

Обвиненного в педофилии врача с Урала оправдали

29.09.2022, 23:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Суд принял решение отменить приговор бывшему заведующему реанимацией 40-й больницы Екатеринбурга, 50-летнему ветерану двух чеченских кампаний Владимиру Громову. Ранее мужчину осудили по статье “Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста”. Об этом пишет “Царьград”.

Ранее подсудимому назначили пять лет колонии, однако Громов оспорил это решение. В итоге мужчина оправдан по обоим эпизодам: в одном случае из-за отсутствия события преступления, в другом — из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления, как сообщает URA.RU.

По версии следствия, ветеран показывал половые органы маленьким девочкам в поселке Исток. Защите удалось доказать, что из-за болезни Громову необходимо было экстренно справить малую нужду.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.21 / Видеозвонок до встречи: как обезопасить себя, заводя романтические отношения онлайн

11.02.22 / Саша Дони после разрыва с Тимати высказалась о романе с ним

22.07.20 / Путешествие со вкусом: как племянница принцессы Дианы Китти Спенсер проводит каникулы в Италии

19.11.20 / Первое совместное интервью: Мэттью Макконахи и его мама рассказали, почему не общались 8 лет

02.07.22 / Платье в полоску и джинсовая юбка. Какие вещи из старого летнего гардероба еще актуальны

20.07.20 / Тата Бондарчук рассекретила нового бойфренда

27.07.22 / Из пешки НАТО в ферзи мировой политики — Турция выходит из-под влияния Запада

31.05.21 / Узкие, прямые, расклешенные: советы, на какую высоту подшивать джинсы

21.05.21 / Как вернуть блеск и красивый вид изделиям из нержавейки. Нужен спирт, сода и мягкое полотенце: следуем инструкции

23.12.20 / Скандалы: Банкир Махлая остался без последнего звонка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика